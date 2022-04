Wat zijn fillers?

Eigenlijk sta je er niet zo bij stil dat je een dagje ouder wordt. Alleen op bepaalde momenten ben je je er wat meer dan bewust. Als je een flinke bergwandeling maakt bijvoorbeeld, waarbij je merkt dat je conditie niet meer is zoals je dacht. Of als je 's ochtends in de spiegel kijkt, en je spiegelbeeld geeft je een vermoeide indruk terwijl je je fit en fris voelt. Wil je wakker worden en je stralende zelf zien dan kun je over het gebruik van fillers nadenken.

Het gebruik van fillers

Je zou fillers kunnen omschrijven als een facelift. Met een vloeistof krijgt je gezicht op bepaalde punten wat meer volume. Hierdoor tekenen de lijnen rond je mondhoeken bijvoorbeeld wat minder. Of je kunt ervoor zorgen dat je wangen wat minder ingevallen zijn en je kaaklijn weer wat steviger wordt. Hierdoor krijg je een frissere uitstraling en ook de gevolgen van het ouder worden vallen minder op. Fillers worden dusdanig ingebracht dat rekening gehouden wordt met de verhoudingen van je gezicht, zodat de behandeling een natuurlijk en egaal effect heeft.

Wat kun je verwachten bij een behandeling?

Een belangrijk onderdeel van de behandeling met fillers is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal gekeken worden wat je wensen zijn en ook natuurlijk wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt gevraagd naar je medische geschiedenis, zodat het zeker is dat de behandeling verantwoord kan plaatsvinden. Je krijgt ook het advies mee dat je voor en na de behandeling geen alcohol mag drinken. Na de behandeling met fillers is het niet raadzaam om in de zon te gaan zitten of de huid die behandeld is, te masseren of te scrubben. Tijdens de behandeling wordt zorgvuldig gewerkt om het ontstaan van blauwe plekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Een zichtbaar resultaat

De behandeling met fillers is niet pijnloos. Maar het is ook niet zo pijnlijk dat het niet te verdragen is. Desgewenst kun je voor de behandeling aangeven dat je bepaalde zones in je gezicht wilt laten verdoven. De behandeling duurt een kwartier tot een uur. De duur is onder andere afhankelijk van de plekken waar je de fillers wilt laten aanbrengen. Je wilt na een behandeling natuurlijk zo snel mogelijk het resultaat zien maar het kan soms een paar dagen duren voordat het echt zichtbaar is. Dat verschilt per persoon. Houd er ook rekening mee dat je de eerste dagen nog last kunt hebben van een opgezwollen huid, rode of blauwe plekken of jeuk. Als dat weggetrokken is, kun je het eindresultaat bewonderen. Het effect van de fillers zal zes tot twaalf maanden zichtbaar zijn. Ook dit is afhankelijk van de soort filler die gebruikt is en ook van de plek waar de filler is aangebracht.

Een natuurlijke uitstraling

Bij het aanbrengen van fillers is het belangrijk dat je jezelf nog herkent na een behandeling. Het is dus helemaal niet erg als je tijdens de behandeling vraagt of je mee kunt kijken of dat je vragen stelt. Een goede arts zal je tijdens de behandeling ook op de hoogte houden van de procedure. Een optimaal resultaat kan soms als bereikt worden met een bescheiden filler waarbij je je natuurlijke uitstraling behoudt en je daardoor helemaal jezelf voelt.