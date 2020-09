Wat zijn gasveren?

Ben je iemand die zich thuis voelt in techniek, maar heb je geen werktuigbouwkunde of een vergelijkbare opleiding gestudeerd? Je technische kennis is goed, maar soms ben je op zoek naar specifieke technische termen of wil je iets dieper in de materie duiken. Als je op een in hoogte verstelbare bureaustoel zit en dit blog leest, weet je waarschijnlijk wel dat er in je stoel een gasveer gemonteerd zit. Wil je weten wat een gasveer precies is, hoe hij werkt en waar gasveren nog meer worden gebruikt? We willen het uitleggen in zo simpel mogelijke woorden zodat je onafhankelijk van je vooropleiding iets meer gevoel krijgt bij dit belangrijke technische hulpmiddel.

Hoe werkt een gasveer?

Een gasveer werkt volgens het principe dat er weinig kracht of arbeid nodig is om hem in te drukken, terwijl het zelf een grote kracht kan leveren. en gasveer bestaat uit een cilinder met stikstofgas onder hoge druk. In de cilinder zit een zuigerstang met daaraan gekoppeld een zuiger. De cilinder is afgedicht en de zuigerstang loopt soepel door een geleider. Door de zuigerstang in te drukken, breng je het gas in de cilinder onder een nog hogere druk. Deze druk levert het arbeidsvermogen van de gasveer. Het gas in de cilinder is verdeeld over twee compartimenten met gelijke luchtdruk. Aan de zijde van de zuigerstang heeft de zuiger een kleiner oppervlak dan aan de andere kant. Door de zuigerstang in te duwen, wordt de lucht aan de andere kant sterk gecomprimeerd. Laat je de zuigerstang los, dan zal dit samengeperste gas de oude situatie willen herstellen. Daarbij heeft het gas, dat vaak ettelijke malen de normale luchtdruk heeft, een hoog vermogen tot het verrichten van arbeid.

Toepassingen voor gasveren

Je vindt zoals gezegd gasveren terug in hoogteverstelbare bureaustoelen. Daarnaast kom je ze ook vaak tegen bij ramen, paardentrailers, luiken, kleppen en de kofferbak van je auto. Een gasveer is een gesloten systeem, maar zoals alle technische uitvindingen helaas ook onderhavig aan slijtage. Je mag als stelregel aanhouden dat je een goede gasveer ongeveer 40.000 maal kunt gebruiken voordat je prestatieverlies gaat merken. In het assortiment van De Spiraal vind je gasveren voor diverse toepassingen. Wij leveren bijvoorbeeld gasveren met regelklep, met draaduiteinden of gelaste ogen. Heb je een speciale gasveer nodig met andere specificaties dan wij in ons standaard leverprogramma hebben, neem dan zeker contact met ons op. De kans is groot dat we je gasveer op maat kunnen maken.