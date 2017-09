Pure streekproducten met een duidelijke smaak!

Wat zijn streekproducten volgens wikipedia?

Streekproducten betekenis:



http://nl.wikipedia.org/wiki/Streekproducten Streekproducten zijn voedingsmiddelen die met een specifieke naam in een bepaalde streek gemaakt worden.

Dit zijn voorbeelden van Streekproducten uit het buitenland.

België: abdijbier, Antwerpse handjes, De Koninck, kletskoppen en Brugse mokken, Elixir d'Anvers, Filet d'Anvers, Gentse mokken, oude geuze, hennepot, Knapkoek, Kortrijkse peperbollen, Liers vlaaike, Lokerse paardenworst, mattentaart, mostaard Wostyn, mosterd van Tierenteyn, Vlaams-Brabantse tafeldruif.

Duitsland: Spreewald-augurken

Engeland: Whitstable-oesters

In Frankrijk zijn deze producten samengevat onder de noemer : " Appellation d'Origine Contrôlée ". champagne, cognac

". champagne, cognac Griekenland: Kalamáta-olijven, Fetakaas

Italië: gorgonzola In Nederland hebben we natuurlijk ook heel veel streekproducten.

Elke provincie in Nederland heeft wel producenten die voedsel bereiden met een duidelijke herkomst. Amsterdam: Beerenburg

Beerenburg is een op kruiden getrokken Nederlandse (Friese/Groningse) gedestilleerde drank met een alcoholpercentage van rond de 30%.

Friesland: droge worst

Droge worst is een streekgerecht, waarbij de worst na het vullen wordt opgehangen om te drogen.

Groningen: Hardbrood

Hardbrood is in weerwil van de naam niet geproduceerd als hard brood. Een hardbrood heeft de diameter van een kadetje en is ongeveer 1½ cm dik. De textuur is stevig.

Limburg: Limburgse vlaai

Vlaai is gebak dat vooral geassocieerd wordt met Belgisch en Nederlands Limburg. Het gebak wordt als typisch Limburgs beschouwd.

Noord-Holland: Noord-Hollandse kaas

Noord-Hollandse kaas is een beschermde streekkaas uit Noord-Holland Waar kun je streekproducten kopen?

De Swaan is gespecialiseerd in het bereiden van Streekproducten uit Noord-Holland.

Op de akkers rondom het bedrijf verbouwen ze zelf hun eigen groentes.

Bij het verbouwen van de teelt hebben ze de basis in eigen handen.

De herkomst van de producten zijn duidelijk met een eigen smaak.

In de keukens van de Swaan worden diverse streekprodcten bereid met een eerlijke smaak.

De producten worden zowel los al in streekpakketen verkocht.

In de online winkel vindt je Boerenkaas, meel, jam, thee, sappen en nog veel meer ambachtelijke producten.

De kerstpakketten die worden gemaakt bevatten enkel streekproducten.

De streekpakketten gevuld met streekproducten worden vooral in de kerstperiode besteld.

Bekijk hier een de streekpakketten

Kijk bij jou in je eigen provincie welke boeren of organisatie streekproducten verkopen.

Handige tip is misschien de http://landwinkel.nl/streekproducten Op zoek naar echte brabantse streekproducten? In Brabant zijn heel wat boeren die het ambacht nog hoog in het vaandel hebben staan.

Eerlijkheid, transparant produceren en volle smaak zijn daarbij de belangrijkste basis. Deze ondernemers verkopen naog echte Brabanse streekproducten. - Boerderijwinkel Wolfslaar, Klein Wolfslaar 14b, Bavel

- Gildeslager Veenstra, Eikenbosch 30, Berkel-Enschot

- Kwaliteits Slagerij Graumans, Baronielaan 246, Breda

- Kaatje Jans, Haagse Markt 10, Breda

- Slagerij Bart Vermeer, Heksenwaag 17 - 19, Breda

- Maison Moes Slagerij-Traiteur, Valkeniersplein 13, Breda

- Asperges Van de Rith, Rithsestraat 174, Breda

- Kaatje Jans, Winkelcentrum 70, Etten-Leur

- Gildeslager, Nieuwstraat 10, Gilze

- Super de Buurt, Herelsetraat 99, Heerle

- Stadsbakkerij 't Oventje, Industrielaan 9, Oss

- De Kaasgraaf, Tolbergcentrum, Roosendaal

- Kaatje Jans, Raadhuisstraat 3c, Vught

- Recreatieboerderij/Boerderijwinkel, Johan en Caroline, Wagenstraat 74, Wagenberg

- 't Kaasmeske, Kloosterstraat 2a, Wouw

- Keurslager Graumans, Molenstraat 43, Zundert Bron: http://www.brabantsestreken.nl/index.php/nieuws-informatie/item/96-brabantse-streken-de-lekkerste-brabantse-streekproducten-onder-een-label Hieronder suggesties om een heerlijke maaltijd te bereiden op basis van streekproducten: Streekgerechten uit noord-holland NoordHollandse luilakbollen onh.nl/nl-NL/campagne/proef/recepten/bekijk/104 Ingrediënten: Ingredienten voor 16 stuks: 250 gram bloem 20 gram gist 5 gram zout 65 gram boter 1 ½ dl. Lauwe volle melk. De geraspte schil van 1 citroen

Koek - Nederlands BakkerijMuseum www.bakkerijmuseum.nl/kalwiblo/index.php?t=3&h=75&s=269 In Noord - Holland waren de kermiskoeken gemaakt van ongeveer dezelfde ... Volgens aantekeningen van het oudste recept van bakkerij Lüb bestonden de grote ... versie van de kermiskoek was de koekvrijer of de hylickmaker of hylikmaker.

Broodpap

https://nl.wikipedia.org/wiki/Broodpap Broodpap is een gerecht gemaakt van hoofdzakelijk melk en oud brood. Broodpap werd tot ... In Noord-Holland werd deze pap bolpap genoemd. Broodpap is een traditioneel gerecht, hoofdzakelijk gemaakt van oud brood en melk



Google search: Streekpakketten gevuld met streekproducten een aantal voorbeelden:

Streekpakketten - Smaaklokaal www.smaaklokaalsimone.nl › Assortiment Dan stellen we ter plekke een pakket voor u samen. Ook voor Kerstpakketten en relatiegeschenken kunt u terecht bij Streekpakketten.nl.

Streek-pakketten | AchterhoekKado.nl https://www.achterhoekskado.nl/c-1794951/streekpakketten-kant-en-klaar/ De Achterhoekse streekpakketten zijn gevuld met lekkere en eerlijke streekproducten, afkomstig van ambachtelijke Achterhoekse streekleveranciers. Streek-pakket- Boerderijwinkel Konings www.boerderijwinkelkonings.nl/productenbestellen/streekpakketten.php Bij groenteboerderij Konings vindt u verschillende streekpakketten voor bedrijven, feesten of uw eigen huishouden in de omgeving van Weert. Kerstpakket, streekproduct, fruit, streekpakket krommerijnfruit.nl/kerst-en-streekpakketten kerstpakketten met streekproducten is een prachtig streekpakket als geschenk met kerst boordevol eerlijke, duurzame producten uit Utrecht en ...

Welke streekproducten wil je ontdekken? - Liefde voor Limburg https://www.liefdevoorlimburg.nl/regio-van-de-smaak Ontdek het bourgondische leven in de Regio van de Smaak. Er zijn ook talloze evenementen, wandel- en fietsroutes en plattelandsuitjes die in het teken staan ... Hoeve Biesland hoevebiesland.nl/category/streekproducten/ Zoek je een leuk kerstpakket voor je personeel? Of een leuk cadeau voor je moeder?

Wij hebben kerstpakketten met biologische producten en ... Boerderij Nieuw Slagmaat www.nieuwslagmaat.nl/landwinkel/streekproducten/ In onze boerderijwinkel vindt u naast de producten van boerderij Nieuw Slagmaat ook ander lekkers uit de Kromme Rijnstreek, zoals boerenkaas, kersenwijn, ... Groene Hart Webwinkel - Woerden groenehartwinkel.nl/ Daarnaast zijn er ook ambachtelijke en biologische streekproducten verkrijgbaar.

Tevens zijn er boeken en tijdschriften te koop die allerlei aspecten van het ... Streekproducten « Altena Biesbosch www.anv-altenabiesbosch.nl/werkgroepen/streekproducten/ Vlag streekproducten Het Land van Heusden en Altena is een open, landelijk rivierengebied.

Gewassen groeien er goed op de vruchtbare klei en het vee ... Streekproducten Walcheren - VVV Zeeland www.vvvzeeland.nl/eilanden/walcheren/streekproducten Diverse land- en boerderijwinkels in Walcheren hebben heerlijke streekproducten in hun assortiment. Neem een kijkje bij een kaasboerderij of ontdek een ... Streekproducten - VVVkantoorVenlo www.vvvkantoorvenlo.nl/streekproducten/ Thermaalbad Arcen · VVV Lekker Weg Cadeaukaart · Bongobon · Fashioncheque · Nationale Boekenbon · Overige cadeaubonnnen · Streekproducten. Streekproducten - Puur Twenterand https://www.puurtwenterand.nl/eten%20en%20%20drinken/streekproducten/ Puur en eerlijk uit eigen streek. Kijk hier voor een overzicht van de producten en verkopers vanstreekproducten in Twenterand. Consument haalt neus op voor streekproduct - GFactueel.nl www.gfactueel.nl/Home/.../Consument-haalt-neus-op-voor-streekproduct-75591E/ Maar dat eerlijke streekproduct kon de consument onvoldoende bekoren om er speciaal voor in de kelder van winkelpassage De Biggelaar af ... Akkerbouw & streekproducten - De Dyck www.dedyck.nl/akkerbouw-streekproducten Elk seizoen bieden we in onze streekproducten-wagen het beste van de Vierambachtspolder. Onze kok geeft u de tips om er thuis iets heerlijks van te maken.

