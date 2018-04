Wat Zit Er In Een Rode Jurk? Jij!

Hoe Je Een Rode Jurk Met Zelfverzekerdheid Draagt

Rood, de kleur van jouw lippen en van een rode dames jurk. Nee grapje, rood is de kleur die opwind. De kleur die opwind, passie ontlokt en zelfvertrouwen boost. Rood is de kleur van de binnenkant van ons lichaam, en rood is de kleur van fertiliteit, goed geluk en liefde. Ik zou nog een tijdje door kunnen gaan met dingen noemen die gerelateerd zijn aan rood. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Wat is nou mooier dan een rode jurk met lange mouwen? Ik wil het vandaag hebben over rode jurken. Waar kan je rode jurken online kopen? Elke tint rood heeft zo ook weer zijn eigen unieke taal. Wanneer we een rode jurk dragen beginnen we een dialoog met de kijker. Wie wij zijn, wat we over onszelf aan het zeggen zijn, en een vleugje van de geheimen die we stilhouden. Wat je ook denkt of voelt, een rode jurk is een statement, en iedereen kan het dragen met elegantie en stijl.

Een rode jurk online kopen is daarom eigenlijk heel vanzelfsprekend. Iedere vrouw heeft er wel eentje in de kast nodig. Het is een onmisbaar wapen in je assortiment. Ik heb er zelf een aantal liggen van meer formele jurken tot de vrijere stijlen, en van licht rood tot een bordeaux rode jurk. Zo heb ik altijd een flitsende jurk klaarliggen voor wanneer ik echt iets speciaals aan wil trekken. Rode jurken komen er in verschillende stijlen maar sommige zijn echt uniek en alleen bedoelt voor die hele speciale gelegenheden. Desondanks zijn er ook veel rode jurken te krijgen die simpeler zijn en makkelijk passen bij alle soorten gelegenheden. Het is een fantastisch veelzijdige kleur die een nieuw leven in je outfit kan blazen.

Maar veel vrouwen vinden het nog steeds lastig om een geschikte rode jurk te kopen. Hoe komt dat? Een felle kleur trekt meer aandacht dan neutralere kleuren zoals blauw. Rood is een kleur die veel meer opvalt, en daardoor is het belangrijk dat de jurk goed past. Hoe meer mensen naar je kijken hoe zekerder je wilt zijn dat je jurk goed staat. Daarom kan het lastiger zijn om een jurk te kiezen. Dit is heel begrijpelijk en ik durf ook wel te zeggen dat het mij ook een tijd niet is gelukt. Maar sinds ik eenmaal een goede mooie rode jurk aan heb gehad ben ik steeds meer opzoek gegaan naar nieuwe stijlen.

Waar je jurken kan kopen

Ik shop graag voor mijn jurken op online winkels. Ik weet heel goed wat mijn maten zijn en wat voor cuts mij goed passen. Daardoor is het makkelijker voor mij om dit allemaal online te doen, maar daar ga ik je zo meteen mee helpen. Online winkels zoals Larshor zijn namelijk hele goede plekken om jurken online te krijgen. En hun collectie is veel groter dan de meeste winkels. Je kan ook het hele jaar door allerlei stijlen jurken kopen. Niet dat je pas in de zomer kan beginnen met een leuke zomerjurk te kiezen. Hoe eerder je begint met kijken hoe meer tijd je hebt om de juiste keuze te maken.

Wat ook fijn is bij goede winkels zoals Larshor online te bestellen is dat je wet dat de stoffen van hoge kwaliteit zijn. Ik heb meerdere jurken die allemaal fantastisch zitten en er nog altijd perfect uitzien. Daarnaast krijg je altijd een goede prijs voor de producten. Wacht dus niet langer om ook te beginnen met online jurken kopen. Je gaat binnenkort vast een hele nieuwe kast vol hebben hangen!

Mijn fout jouw les

Maar laten we even teruggaan naar het specifieke geval van de rode jurk. Hoe kiezen we, en dragen we zo’n iconisch kledingstuk als de rode jurk. Voordat we het gaan hebben over kleur stijl, jouw lichaamstype en accessoires, wil ik je eerst een verhaaltje vertellen. Stel je voor een prachtige vroege zomerdag in Amsterdam, en ik was uitgenodigd voor een middag bruiloft. Zoals veel vrouwen kan ik me wel eens heel druk maken om dit soort speciale gelegenheden. Iedereen wil er altijd op zijn of haar best uitzien en je wilt iets speciaals dragen voor de bruiloft. Zeker op een warme zomerse middag met daarna eten, een beetje teveel alcohol en veel dansen. Helaas ben ik er niet in geslaagd deze belangrijke feiten in gedachten te houden.

Ik wou er fantastisch uitzien, van top tot teen, dus besloot ik opzoek te gaan naar een mooie rode zomerse jurk. Klassieke keuze, dacht ik. Dus ging ik de winkelstraat in… en je weet hoe dat gaat. Een halve dag winkelen en wel 20 jurken verder had ik eindelijk een jurk te pakken. Een fantastische strapless jurk tot onder de knie. Ik dacht dat het er comfortabel, flexibel en een beetje conservatief uitzag. En het zag er natuurlijk flatterend uit. Dat dacht ik in ieder geval.

Dus de dag van de bruiloft was er eindelijk en het is warm en zonnig, net zoals ik had gehoopt. De geur van vers gesneden gras uit het Sarphati park vulde de lucht en de vogels waren vrolijk aan het zingen. Dus ik en min vriendje waren ons klaar aan het maken we pakken het cadeau en gaan ervandoor. De bruiloft was prachtig en het eten drinken en dansen ging tot laat nog door. Ik moet je even herinneren dat dit inmiddels al een aantal jaar geleden in de tijd van klap telefoons. Nog voordat je je zorgen hoefde te maken om selfies en andere foto’s op de telefoon. Dat was maar goed ook want mijn jurk zag er echt niet uit. Gewoon helemaal niet.

Het was pas weken later toen ik de foto’s kreeg toegestuurd dat ik eindelijk zag hoe erg het allemaal was. Laten we beginnen met de kleur. Ok, iedereen kan rood dragen maar wat voor tint is uitermate belangrijk. Ik had de verkeerde keus gemaakt. Wat ik wil zeggen is dat ik de tint had gekozen waardoor mijn huid eruit zag als een lief roze biggetje dat te veel zon had gekregen. Denk oude winter tomaten. Het was oranjerood en ik heb rood haar. Ik heb sproeten, aardbei blond en heb een blanke huid, totdat je me in een oranjerode jurk steekt dan ziet het er allemaal niet meer uit. Roze en gezwollen, het was echt een mislukking. Dat was al erg genoeg, maar ik had ook de stijl jurk compleet verkeerd gekozen. Een strapless stijl was nou net niet wat ik had moeten kiezen. Als je een mooie vollere buste hebt dan kan het er fantastisch uitzien. Krijg je een schitterende decolleté en trek je meteen de aandacht met je jurk. Maar helaas heb ik dat niet. Ik ben slank en heb ook niet echt een volle buste. Waardoor mijn jurk er heel raar uitzag. Alsof dit nog niet genoeg was om al aan al mijn mode beslissingen in mijn leven te twijfelen, was het ook nog eens een verkeerde stof voor mij. Chiffon in de zomer is als een zakdoekje in een plas water. Het zuigt het allemaal op voor iedereen om te zien. Zweetplekken zaten echt over op mijn lichaam. Op foto na foto was ik in mijn afgrijselijke jurk te zien.

Ik heb jarenlange niet naar de foto’s van die fantastische bruiloft durven te kijken omdat ik die ene dag een hele verkeerde keuze had gemaakt met mijn jurk. Het paste gewoon totaal niet bij de gelegenheid en omstandigheden. Maar laten we even beter kijken naar wat ik eigenlijk had moeten bedenken voordat ik die ene jurk had gekozen om jou te helpen dit niet mee te maken.

De Kleur

Ten eerste de kleur. Eerst even wat achtergrond over de kleur rood. Rood zit bomvol emotie, en het steelt al snel de show. Alle andere kleuren moeten rood voor zich dulden wanneer het binnenkomt en de aandacht van iedereen in de zaal trekt. Passie, romantiek, warmte, en liefde zijn maar een paar woorden die je gebruikt om rood te omschrijven. Er zijn ook heel veel tinten rood. De ondertoon kan een oranje tint hebben of een blauwe. Wanneer je jouw tint rood kiest is het belangrijk om na te denken over de tint van je huid en je haarkleur.

Het verhaal dat ik net heb verteld is een waarschuwing voor alle vrouwen met een lichtere huid en sproeten, met een wat rosachtige tint. Rood met een lichte oranje ondertoon moet je in dat geval absoluut ontwijken, maar rood met een blauwe ondertoon zullen goed passen bij je huid. Dit geldt overigens ook voor lippenstift. Als je een warmere ondertoon hebt en makkelijk bruin wordt dan kan je rood met oranje kiezen. Vrouwen met een gemiddelde huid kunnen ook kiezen voor donkere kleuren zoals een bordeaux rode jurk.

De fit en cut

Nadat we de juiste kleur te pakken hebben kunnen we door naar de fit en cut van de jurk. We willen al onze beste kwaliteiten accentueren. Onze natuurlijke rondingen of lange benen, al die delen die ons zelfverzekerd maken en vrouwelijk laten voelen. Dus wat voor type jurk moet je kiezen? Een jurk met een hoge taille ziet er vaak goed uit wanneer je een potlood vorm hebt (lang en slank) of een peer vorm en een kleine buste hebt. De hoge taille zal je buste benadrukken dus als je sterke armen of een vollere buste hebt dan kan het eruit zien alsof je op elk moment uit je jurk kan barsten.

De A-lijn en wrap rode jurken zien er onweerstaanbaar mooi uit op vrouwen met een zandloper, appel of rechthoekige figuur. Wees gewoon alert over wat voor evenement het is en hoe formeel of informeel je eruit wilt zien. Er is niks ergers dan verschijnen op een avond bruiloft met een fantastische wrap rode jurk om erachter te komen dat iedereen in elegante avondjurken is gekleed, en jij eruit ziet alsof je naar een picknick gaat. Rechthoekige figuren kunnen halter hals jurken dragen en spaghetti bandjes. Zorg ervoor dat je erop let tot waar de jurk valt en de vorm van jouw benen. Als je vollere benen hebt is het goed om een jurk tot de knie te kiezen. Anders kan het er raar uitzien.

Materiaal

Ok dus je hebt nu de juiste kleur voor jouw huidskleur en haarkleur en de perfecte stijl voor jouw lichaamstype. Hoe zit het dan met stoffen? Laten we snel even kijken naar wat opties. Matte jersey, katoen, wol en viscose zijn magische stoffen voor mensen met een appel of peervormig lichaam. Deze types kunnen ook katoen of een polyester blend dragen. Als je het geluk hebt om een zandloperfiguur te hebben dan kan je echt alle stoffen dragen om die fantastische rondingen van je te laten zien. Voor de slankere figuur zijn stretch stoffen en zijde goede keuzes. En net zoals bij de stijl is het belangrijk om de omstandigheden van de gelegenheid in gedachten te houden.

Accessoires

Een laatste woord over accessoires. ‘Less is more’ wanneer het aankomt op accessoires. Onthoud dat je al gekleed bent in een schitterende rode jurk! Houd je juwelen en accessoires simpel en laat de jurk het middelpunt van de aandacht zijn. Je hebt immers al de juiste kleur, cut en stof gekozen. Waarom de aandacht verleggen door het dragen van veel accessoires? De perfecte lippenstift kan een goede en simpele keuze zijn. Of wat simpele oorbellen of een ketting. Het is wel aan te raden om maar voor een van deze te kiezen. Of oorbellen of een ketting. Anders wordt het weer te druk.

Wat je ook beslist is het belangrijkste dat je met zelfvertrouwen kan beginnen met shoppen om zo de perfecte jurk te vinden. Volg daarbij deze simpele guidelines en tips en je zal geen enorme fout maken zoals ik ooit heb gemaakt. Als je overal goed over nadenkt van te voren dan ga je geheid een jurk vinden die perfect past bij jou en de omstandigheden. Wacht dus niet langer en ga snel zelf aan de slag om jouw droomjurk te vinden.

