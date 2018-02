Welk soort korset is het beste korset voor jou?

Ok dames, laten we eens even goed gaan kijken naar de wat sexiere onderkleding. korsetten zijn een geweldige manier om je vrouwelijke kanten naar boven te brengen en er prachtig uit te zien. Ze zijn sexy en belachelijk aantrekkelijk waardoor mannen vaak geen idee meer hebben waar ze het zoeken moeten. er zijn zo veel verschillende korsetten dat er altijd wel iets voor jou tussen moet zitten, je moet echter wel weten welk soort korset goed bij jou past.. we hebben weer een mooie gids voor je opgesteld die je kan helpen uit te vinden waar je op moet letten wanneer je onze webshop in duikt op zoek naar een nieuw korset. we gaan je gewoon eerst wat over de verschillende korsetten vertellen en dan ben je alweer een stuk verder in je zoektocht naar de perfecte sexy lingerie.

Verschillende soorten korsetten

Underbust korsetten - deze korsetten passen zich om je lichaam heen en houden net onder de borsten op. ze bedekken de borsten dus niet, daarom de naam under-bust, get it? je kan dit soort korsetten dus makkelijk combineren met een mooie beha naar keuze, of er zelfs voor kiezen om er geen te dragen.

Overbust korsetten - dit is wat men verstaat onder een normaal korset. het is wat je verwacht; een lichaam bedekkend pakje dat je vormen op een mooie plek tentoon zal stellen. ze bedekken alles van boven de borsten tot net onder je taille.

Bustiers - deze korsetten lijken misschien meer op een beha dan iets anders. ze zijn over het algemeen gemaakt van rekbare stof en komen zonder mouwen. bustiers zijn vaak tot in extreme mate versierd omdat ze vaak worden gecombineerd met underbusts en er op deze manier een nogal indrukwekkend resultaat uit komt.

platte voorkant gestijlde korsetten - deze korsetten hebben een horizontaal recht lopende neklijn en worden vaak gedragen door vrouwen met kleinere borsten. Deze korsetten hebben een victoriaanse look maar kunnen ook een moderne twist hebben.

Sweetheart Neklijn - Dit is een klassieke en onbetwistbaar prachtige stijl die vaak wordt gebruikt voor formele evenementen en dergelijke.

Zoals je zit zijn er een hele hoop verschillende stijlen korsetten en dit zijn ze nog lang niet allemaal, de hierboven genoemde stijlen hebben allemaal weer hun eigen onderverdeling en talloze soortgelijke stijlen en ontwerpen. Hier boven hebben we gewoon even de basics voor je op een rij gezet. korsetten zijn geweldig om vorm te geven aan je lichaam maar ook om je gewoon echt sexy een mooi te doen voelen. dit kledingstuk is het school voorbeeld van wat mannen aantrekkelijk en sexy vinden. op een bepaalde manier zijn ze ook fijner dan belas omdat ze je helpen met je postuur en je een geweldig zandloper figuur geven.

Korsetten zijn een vorm van lingerie die de sexyheid en aantrekkelijkheid van een vrouw zonder moeite naar buiten weten te brengen. Bij larshor.nl houden we van korsetten omdat ze zo goed zitten en je lichaam er prachtige vormen van krijgt; je krijgt er die prachtige zandloper vorm van en je borsten krijgen nog een goede lift ook. er zijn alleen zoveel verschillende keuzes dat zelf wij soms niet weten wat je het beste kan kiezen. het licht allemaal aan je lichaamstype.. als je denkt interesse te hebben in een mooi korset dan kun je snel verder lezen voor een beknopte beschrijving van welke van de basis stijlen het beste bij welk soort lichaamstype past!

korset stijlen

Underbust korsetten zijn weer onder te verdelen in verschillende stijlen, zoals we al eerder hebben gezegd. er zijn vier verschillende basis stijlen die we als underbustes beschouwen. een daarvan is de cincher een stijl die is ontworpen voor vrouwen met een ronder lichaam. Omdat deze underbuste zich strak om het lichaam heen wikkelt wordt de ronde vorm afgevlakt wat voor een elegant resultaat kan zorgen. dan hebben we ook nog iets dat we kunnen classificeren als een longline korset. Zoals de naam als zegt is dit ontwerp uitermate geschikt voor vrouwen die erg lang zijn. Lange vrouwen zijn prachtig, vooral die benen mijn god, maar kunnen soms een beetje indrukwekkend overkomen op mannen die dat niet zijn. dat kan vervelend zijn en daarom is dit korset ontworpen om je lengte in je voordeel te laten werken door de nadruk op je kleding te leggen niet op je lichaam. Body kleding als korsetten hebben vaak ook allerlei handige banden die voor veel ondersteuning en wellicht zelfs extra bedekking zorgen. korsetten met weide banden (halter en crossen korsetten) zijn voor vrouwen met ietwat bredere schouders gemaakt. wasps zijn ook weer een stijl die niet echt ontworpen is voor een bepaald lichaam type maar meer worden gebruikt met fashion in het achterhoofd. het is bijna een soort riem die de taille versmalt. De pincher waar we het eerder over hadden worden vaak onder de normale kleding gedragen omdat het meer shapewear dan showwear is. ook worden deze korsetten gebruikt om de taille mee te trainer, of te wel, de taille te verkleinen. daarnaast kan het ook gewoon een fijn gevoel geven als je aan het trainen bent om als die extra beetje op dat moment even binnenboord te houden.

undercuts korsetten zijn echt geweldig als je er even goe dover nadenkt omdat ze zich vooral focussen op je taille en het ondersteunen van je rug. Je kan je ook helemaal uitleven voor je man als je eens zin hebt in een hete avond maar kan de undercuts vaak genoeg ook als ondersteunende lingerie gebruiken. maar vergeet niet hoe sexy je er in uit ziet als dit het enige is wat je draagt. mocht je dat wel zijn vergeten, doe het dan gewoon een keer voor je vriendje aan en je zult zien dat hij binnen no time helemaal gek wordt.

Overbustes blijven ook een publieks favoriet natuurlijk. ook hier zijn weer talloze mooie stijlen te vinden maar overbustes zijn toch echt vooral voor vrouwen met grotere borsten. De lingerie korset stijlen van de overbust familie is zeker een van onze favorieten omdat ze zo belachelijk sexy en onthullend zijn. Zoek er eens zo een uit en geef je man een goede verassing wanneer hij jullie slaapkamer binnen komt lopen. gekulde korsetten zijn geweldig niet alleen omdat ze je borsten er heel goed uit laten zien maar ook omdat ze gewoon de nummer 1 in ondersteuning zin, vooral als er nog wat vulling in het korset zit ook.

Bustier korsetten geven je extra lift in je borsten en geven op een niet te agressieve manier vorm aan je taille. daarom worden bustiers dus vaak als shape wear onder je kleding gedragen. Je kan er ook één onder je kleding dragen als je last hebt van overtollig huid want dat blijft dan lekker waar je het wilt hebben; achter gesloten deuren. je kan het verschil zo zien in de spiegel en je zult er een stuk lekkerder van in je vel zitten. Dus als jij ook last hebt van extra huid dan is de bustier een geweldige oplossing. Iedereen weet dat overtolligheid geen pretje is en er niet makkelijk van af te komen valt zonder heftige ingrepen, dus dan kan de bustier de perfecte oplossing bieden!

De korsetten die zijn gestijlt met een platte voorkant werken juist heel goed voor vrouwen met iets minder grote borsten. ze zijn gemaakt om je borsten uit je silhouette te laten springen zelfs als je bijna geen borsten hebt. hou wel goed in de gaten dat je deze korsetten niet te groot koopt want ze moeten goed strak op het lichaam zitten anders gaat het er allemaal heel onproportioneel uit zien.

De sweetheart neklijn is ook prachtig. één van onze absolute klassiekers en favorieten. het is gewoon een hele elegante stijl en look. de sweetheart neklijn korsetten worden vaak gebruikt op heel erg formele evenementen om de rest van het feestje stijl achterover te laten slaan als ze jou zien. of probeer jezelf eens voor te stellen in een witte versie van de sweetheart, wat natuurlijk ook een bruilofts favoriet is.

Ik heb altijd gedroomd van het moment dat ik naar het altaar zou lopen met een prachtige witte sweetheart neklijn korset jurk. je weet gewoon dat deze stijl onverslaanbaar stylish, elegant en mooi is. je bent de ster van de show, alle ogen zullen op jou gericht zijn en je ziet er prachtig uit onderweg naar jouw ja woord. maar goed, niet alleen voor bruiloften, wees wel voorzichtig met welke kleur je je sweetheart in koopt als je niet naar een bruiloft gaat; misschien is wit dan niet het beste idee.

Materialen die gebruikt worden bij het vervaardigen van korsetten.

Er zijn natuurlijk tegenwoordig allerlei synthetische materialen die worden gebruikt bij het maken van korsetten maar van origine zijn er 5 materialen de vaak gebruikt worden om een korset te maken. deze fijn materialen zijn Leer, Satijn, mesh, Brocante en katoen. satijn is zeker een van onze favorieten aangezien het er altijd zo elegant en sexy uit ziet. soms worden korsetten nog afgewerkt met kant waardoor ze er nog chiquer uit komen te zien. korsetten zitten heerlijk als je de juiste hebt gekozen en geven je prachtige vormen. als je een partner hebt kunnen we je garanderen dat hij je nieuwe korset geweldig gaat vinden, ongeacht welke stof je ervoor hebt gekozen. Als je geen partner hebt kun je er zeker van zijn dat je niet heel lang meer alleen zult zijn. goede kleuren voor korsetten zijn zwart en rood, of een combinatie van de twee. natuurlijk kun je ook andere kleuren kiezen maar rood en zwart zijn super spicy wat goed past bij de look die je vaak probeert te verwezenlijken met een korset.

Gezonde manier om een korset te dragen

Misschien is dat niet de juiste titel voor deze paragraaf. Een korset is niet, in tegenstelling tot wat veel vrouwen denken, een soort marteltuig dat niet lekker zit. ja, dat waren ze ooit, om vrouwen in bepaalde vormen te forceren en hun taille belachelijk klein te maken. Dat kan nog steeds maar het overgrote deel van de korsetten die tegenwoordig verkrijgbaar zijn zijn niet bedoel om je een taille van minder dan 20 cm te geven. Zoek gewon een korset dat goed bij jouw lichaam past en er zouden zich niet al te veel problemen moeten voordoen. weet je nog die scene in The Pirates of the Caribbean? die ene waar miss Elizabeth Swann Flauw valt omdat ze en korset draagt. erg onnodig en te voorkomen als je je korset gewoon niet te strak aantrekt. als je voor het eerst een korset draagt raden we je aan om hem de eerste keer niet veel langer dan twee uur aan te hebben voordat je even een pauze neemt, vooral als je je korset als shape wear draagt. Het is natuurlijk niet slecht voor je lichaam maar je mag je lichaam wel even tijd gunnen om aan dit nieuwe omhulsel te wennen, net als je voeten dat nodig hebben wanneer je nieuwe schoenen koopt!

sommige vrouwen gebruiken korsetten hoofdzakelijk als taille trainers om ze te helpen gewicht te verliezen. hier willen we graag twee dingen over zeggen; één; taille trainers laten je niet afvallen, ze veranderen alleen de vorm van je taille. ten tweede moet je rustig aan doen met het trainen van je taille want anders loop je wel de kans je lichaam te beschadigen. als je je taille wilt versmallen moet je gewoon geduld hebben en je lichaam niet pushen, daar krijg je uiteindelijk alleen maar meer problemen van. Denk er ook niet aan te gaan sporten in je taille trainer, dat kan alleen maar heel slecht zijn voor je lichaam. daar zijn cinchers en speciale trainer korsetten voor ontwikkeld. taille trainers zijn korsetten met stalen of kunststof ribben die druk kunnen uitoefenen op de structuur van je lichaam en door dat langdurig steeds meer te doen kun je tijdelijk de vorm van je taille aanpassen.

Onthoud dat wat voor korset je ook gaat kopen, of het nou een dure of een goedkoop korset is, of het nou een bustier, cincher of underbust is, de levensduur van je korset hangt af van hoe goed jij er voor zorgt. gooi je korset niet achteloos in de wasmachine met de rest van je kleding behalve als je het prima vindt om het kledingstuk daarna weg te gooien. gewoon even de tijd nemen en rustig met de hand wassen of naar een professionele stomerij brengen. Je zult je korset niet heel vaak hoeven schoonmaken omdat je het kledingstuk waarschijnlijk niet de hele tijd draagt maar zorg ervoor dat wanneer je het schoonmaakt je met zorgvuldigheid te werk gaat. Het zijn over het algemeen niet de goedkoopste kledingstukken en het zou zonde zijn als je ze gelijk weer weg moet gooien.

Korsetten zijn hip sexy en elegant. Al eeuwen worden mannen er helemaal gek van wanneer ze voor hun gedragen worden en het zou stom zijn van ons om daar gene gebruik van te maken. neem snel een kijkje in de uitgebreide collectie van larshor.nl om binnen no time de perfecte korte voor jou in huis te hebben.

