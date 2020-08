Welke hottub kopen?

Heerlijk bubbelen in een jacuzzi buiten met een watertemperatuur van maximaal 40 graden, massage jets, verlichting en bubbels dat is ongekend genieten. Een whirlpool is het gehele jaar door te gebruiken. Er zijn veel soorten en maten, van houten hotttubs tot een opblaasbare jacuzzi’s voor in de achtertuin. Ga jij een hottub kopen, dan wil je vast weten wat de mogelijkheden zijn en welke je dan het beste kunt kopen.

Waar moet je op letten?

Bij een hottub kopen moet je op een aantal dingen letten. Allereerst het model en formaat. Welk formaat je kiest is afhankelijk van je eigen wensen en voorkeuren. Er zijn ronde modellen beschikbaar maar ook vierkante modellen. Daarnaast is ook het formaat van groot belang. Je moet hierbij rekening houden dat 1 persoon in zittende houding ongeveer 50 cm in de breedte in beslag neemt. Wil je een hottub voor 4 personen, dan heb je dus een jacuzzi van 2 meter in de breedte nodig. . Ook moet je afvragen met hoeveel mensen je in de jacuzzi gaat zitten. Wil je alleen zitplaatsen wilt of ook ligplaatsen? Daarnaast kun je en hottub kopen met een instapsteun of een trap. Voor jonge gebruikers is een instapsteun makkelijker terwijl volwassen trap dikwijls handiger vinden. Wil je snel warm water, let dan bij de aankoop van een hottub op wat de tijdsduur is van het opwarmen van het water. De meeste bubbelbaden warmen op met 2 graden Celsius per uur tot een maximale warmte van 40 graden. Daarnaast zijn er jacuzzi’s met een automatische timer die het temperatuursysteem in de gaten blijft houden.

Heerlijk bubbelen

Bij een jacuzzi horen ook bubbels. Ga je een hottub kopen, let dan ook op wat voor soort massage jets of bubbels jets ze hebben. De meeste jacuzzi's beschikken over bubbel jets of masssage jets. Het aantal jets verschilt per jacuzzi. Let hierbij op dat je de jacuzzi jets kunt instellen, waardoor je zelf de hardheid en richting van de waterstralen kan aangeven. Een simpele hottub heeft vaak geen jets. Daarnaast is het handig om op het gebruikersgemak te letten bij een hottub kopen. Immers, je wilt zo snel mogelijk het warme water in en genieten van het bubbelen en zwemmen in een hottub. Zo heb je opblaasbare hottubs, welke beschikken over een automatische pomp. Daarnaast is het handig als een hottub over een bedieningspaneel beschikt waarop je gemakkelijk de instellingen kan wijzigen. Ook beschikken sommige hottubs over met ingebouwde LED lampen. Daardoor krijgt het water een soort van sfeerverlichting wat een gezellige sfeer geeft aan het bad en omringende omgeving. Je hebt dus veel mogelijkheden en een hottub kopen kan in verschillende prijsklassen. Bedenk goed wat je wilt en hoeveel je er aan wilt uitgeven. Daarna kun je heerlijk badderen in een hottub.