Welke kamerplanten passen bij jou?

Een kamer kun je mooi inrichten met mooie meubels en schilderijen, maar de vrolijkste sfeermakers zijn toch eigenlijk altijd al de kamerplanten. Planten brengen leven in huis. En geven je een groen gevoel. Daar kan geen meubelstuk tegenop. Bij Plantje.nl kun je kamerplanten in allerlei soorten en maten vinden en laten bezorgen bij je thuis.

In alle soorten en maten

Bij Plantje.nl kun je kamerplanten vinden van groot tot klein, vrolijk bloeiende planten en stijlvolle groene kamerplanten. Houd je van kleur, dan kun je gaan voor bloeiende planten zoals orchideeën of een van de vele andere soorten planten die uitbundig bloeien. Houd je vooral van rustgevend groen, dan kun je kiezen uit vele soorten groene kamerplanten, in allerlei formaten.

Verzorging

Planten in huis geven je iets om voor te zorgen. Dat kan leuk zijn en veel voldoening geven. Maar misschien heb je er niet zoveel tijd voor, of vind je dat je geen ‘groene vingers’ hebt. Niet elke plant heeft evenveel verzorging nodig. Je kunt bijvoorbeeld een van de kantoorplanten kiezen. Die zijn eenvoudig in de verzorging. En laten we de cactus niet vergeten: die heeft weinig water nodig en neemt het je niet kwalijk als je die een tijdje vergeet. Hij beloont je misschien zelfs wel met een uitbundige bloei.

Online uitzoeken

Bij Plantje.nl kun je rustig zoeken naar planten die bij jou en je huis passen. Je hoeft niet ellenlang in een groot en druk tuincentrum rond te lopen om te vinden wat je hebben wilt. Vaak moet je dan weer helemaal teruglopen omdat je de plant die daar stond tóch wilt hebben, als je hem dan tenminste nog kunt vinden. Je kunt bij Plantje.nl gewoon rustig thuis op de bank uitzoeken hoe je je interieur gaat verlevendigen.​ Je kunt het type plant selecteren, de prijs, de hoogte en de potmaat. Je kijkt gewoon op de website naar de verschillende categorieën en kunt op je gemak tussen de webpagina’s neuzen tot je iets vindt dat helemaal naar je zin is.

Bezorgd bij je thuis of op kantoor

Het mooie van Plantje.nl is dat je niet zelf hoeft te gaan slepen met de planten. Op de fiets is het sowieso niet mogelijk veel of hele grote planten te vervoeren. Maar ook met de auto je planten zelf meenemen is niet eenvoudig. Het kan om te beginnen al een uitdaging zijn om de planten in je auto te krijgen. Straks heb je er teveel gekocht om ze mee te kunnen nemen. In je auto geeft het bovendien al gauw een rommel, van geknoeide aarde bijvoorbeeld. En dan is het nog hopen dat je plantjes mooi blijven onderweg, als je over drempels moet rijden of scherpe bochten moet maken. Het zou toch zonde zijn als ze in een bocht omvallen en takjes, bladeren of bloemen verliezen. Plantje.nl heeft jarenlange ervaring met het veilig bezorgen van planten en bezorgt je planten gegarandeerd heel thuis. Je bespaart jezelf dan een hoop moeite en je weet zeker dat je de kamerplanten van je keuze binnenkort onbeschadigd in huis hebt.