Welke sexy lingerie stijl is perfect voor mij?

Voor hen die al bekend zijn met het dragen, en dus het uitzoeken van, super sexy lingerie is het maar een al te bekend fenomeen dat je weer eens niet weet wat je nou precies wilt gaan kiezen. Veel vrouwen denken dat het uitzoeken van lingerie alleen gaat om wat voor vorm je hebt. Als je een bikini vindt die goed bij jouw lichaamstype past dan zal het wel goed zijn. Dit is tot op zekere hoogte waar; het is heel erg belangrijk dat je in gedachte houdt wat voor lichaamstype jij hebt en je dat meeneemt in je keuze wanneer je nieuwe lingerie koopt. Het is echter niet zo dat dat het enige is dat belangrijk is. Als jij en je vriendin toevallig hetzelfde soort lichaam hebben kan het zomaar zo zijn dat zij die ene bikini super lelijk vindt terwijl jij hem perfect vindt. Smaken verschillen en dat is maar goed ook, anders zouden we heel wat problemen krijgen met het uitzoeken van een partner. Wat betekend dit? Dat jullie hetzelfde lichaamstype hebben betekend nog niet dat jullie altijd de zelfde lingerie moeten dragen. Naast het feit dat er lingerie is die meer geschikt is voor jouw lichaam moet je ook zelf de bikini mooi vinden. Je moet je eigen smaak natuurlijk mee laten tellen in het uitzoeken van je nieuwe sexy lingerie. Als jij je juist sexy voelt in een baby doll dan moet je je vooral niet laten tegenhouden en de meest sexy baby doll uitzoeken die je maar kan vinden. Als je meer het type bent dat er sensueel uit wilt zien in een chemise nacht japon dan is dat misschien meer jouw straatje en moet je je echt niet zomaar van gedachten laten veranderen. Lingerie is speciaal om een aantal verschillende redenen en als je lingerie aan het kopen bent is het slim om deze redenen in je hoofd te houden. Om te beginnen is een van de hoofd functies van lingerie het stimuleren van een gevoel van sexyheid en zelfvertrouwen in jou, de drager. Wie wil nou niet het idee hebben dat als je kleren uit zouden vallen je er opeens nog tien keer zo goed uit ziet. Deze functie focust op jouw gevoel en hoe jij je voelt in je nieuwe sexy lingerie.

Een tweede goede reden om lingerie te dragen is dat je er letterlijk je huwelijk mee kan redden. Als jullie al heel lang samen zijn, en de spanning er misschien een beetje af is dan is sexy lingerie een hele goede manier om de vlam weer een beetje aan te wakkeren. Laat hem weten dat je iets in petto hebt en veras hem aangenaamd wanneer je binnen komt in je nieuwe setje, korsetje of whatever. De vlammen zullen oplaaien en jullie gaan en goede nacht tegenmoet. Wat je redenen ook zijn om lingerie te kopen, het is altijd zaak je tijd te nemen en de absolute beste keuze voor jou te maken. Je wilt er niet alleen geweldig uit zien, nee zo wil je je ook voelen. Dit is natuurlijk ook een zelf versterkende cirkel. Voel je je goed? Dan zie je er ook beter uit? Zie je er goed uit? Dan voel je je over het algemeen ook beter. Lees snel verder om uit te vinden wat nou de beste lingerie stijl voor jou is.

Verschillende types lingerie – om alle lingerie gewoon simpelweg lingerie te noemen is eigenlijk een beetje een te groot statement. Niet alles is te bevatten onder deze zeer brede noemer, en het enorme verschil wat tegenwoordig bestaat wordt er al helemaal niet mee uitgedrukt. Er zijn heel veel verschillende soort lingerieën wij denken dat het belangrijk is daar een overzicht van in je hoofd te hebben als je iets nieuws gaat kopen. Op die manier kun je alvast een kleinere selectie maken en is het niet alsof je zonder strategie op zoek bent naar een naald in een hooiberg. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van veel voorkomende types lingerie zodat je alvast een beginnetje hebt.

Baby dolls- Baby doll llingerie is over het algemeen gemaakt van hele dunne stoffen als zijde of satijn wat ervoor zorgt dat je een hele sexy uitstraling krijgt. Het zijn nacht japons die ene stuk korter zijn dan de doorsnee nacht japon en zijn daarom perfect om je partner mee op te winden of te verleiden. Gewoonlijk heeft dit kledingstuk een heup lengte en als het een kledingstuk van goede kwaliteit is past ie perfect om je borst heen.

Chemise nacht japons – chemise nacht japons zijn een enorme populaire stijl van lingerie die vaak met dunne bandjes van je schouder hangen. Ze worden vaak verward met de populaire baby dolls maar er is toch echt een verschil. Chemises zijn vaak meer verschillend in lengte en zitten in tegenstelling tot de baby doll strak op je lichaam.

Korsetten – Korsetten worden al eeuwen gedragen en waren super populair in het victoriaanse tijdperk. Dan wel vooral onder mannen want voor vrouwen was het toentertijd geen pretje om in een korset te klimmen. De korsetten waren zwaar en gemaakt om alles in het vrouwelijke lichaam bij elkaar te knijpen in de perfecte pasvorm. Als gevoelg konden vrouwen vaak moeilijk bewegen ademen en lopen. Ook vielen ze vaak flauw door een simpel tekort aan zuurstof omdat de longen geen ruimte meer hebben zich op te blazen. Dat klinkt niet als een pretje maar tegenwoordig zijn korsetten een heel erg populaire vorm van sexy lingerie omdat de moderne versies helemaal geen martelwerktuigen zijn maar juist het toppunt van vrouwelijke kracht en schoonheid. Zeker een aanrader!

Teddies - last but not least, teddies! Een van onze favorieten zeker als je voor een uitdagende spanennende look wilt gaan. We hebben het hier natuurlijk niet over de knuffelbeer maar een soort lingerie dat bijna lijkt op een normaal setje van beha en onderbroek met als enige verschil dat de twee aan elkaar zijn verbonden door middel van een stuk materiaal. Deze ultra sexy pakjes komen in een verscheidenheid aan materialen als leer, kant, satijn of zijde. Maak je keuze!

Dus hoe kies ik de perfecte lingerie voor mezelf uit? Nu dat je weet wat de keuzes zijn, en je een beetje een idee gevormd hebt waar jij naar op zoek bent kunnen we je nog wat tips geven. Als je concentreert op welk deel van je lichaam jij wilt benadrukken wordt een keuze maken al snel veel makkelijker.

Lingerie voor billen – als jij bent gezegend met een prachtige kont dan wil je natuurlijk dat dit naar buiten komt in je lingerie keuze. De duidelijke keuze is natuurlijk de G string. Die verstopt next to nothing van je billen waardoor je je geen zorgen hoeft te maken of die wilt tot hun recht komen. Als je je partner echter helemaal gek wilt maken dan ga je voor de G string in combinatie met een mooi korset waardoor je er uit zal zien als een krachtige maar onweerstaanbaar sexy vrouw. Een paar sexy killer heels erbij om de hele otfit af te maken en je bent klaar om te gaan.

Lingerie voor je borsten – als je toevallig geweldige borsten hebt dan is het natuurlijk belangrijk om deze te highlighten. Dit is af en toe lastig want je wilt natuurlijk dat je borsten er geweldig uitzien maar ook dat je nog een beetje comfortabel bent en wat ondersteuning hebt. Als je iets aan het uitzoeken bent om je borsten mee te showen is het belangrijk dat je iets vindt met voldoende ondersteuning anders is het helemaal niet leuk meer. Een goede optie zijn bustier korsetten. Die hebben een goede ingebouwde cups met beugel om je borsten te ondersteunen maar laten je ook achter met een decolleté waar je u tegen zegt. Als je echt bijna met je tieten bloot wilt gaan rondlopen moet je investeren in een goede demi-cut beha. Geweldige dingen zijn dat!

Lingerie om je buik mee te verhullen - Je kan lingerie uitzoeken op het highlighten van de delen van je lichaam waar je heel erg blij mee bent of zeker van bent maar je kan ook lingerie uitzoeken om delen van je lichaam waar je minder blij en minder zeker van bent te verstoppen. Als je niet heel erg blij bent met je buik bijvoorbeeld dan zijn er meer dan genoeg optie om daar iets aan te doen. Natuurlijk fitness modellen die betaald krijgen om te sporten hebben allemaal het platste buikje dat je ooit gezien hebt maar dat is geen realiteitszin. Teddies of baby dolls werken hier heel goed voor. Ze zitten wat losser rond de midden sectie en leggen de focus op andere delen van je lichaam. Korsetten blijven maar terug keren want die lijken wel gewoon alles goed te doen. Ook deze verslanken de buik en legt de aandacht ergens anders neer.

Lingerie voor lange benen – als je van die prachtige lange benen hebt die wel niet op lijken te houden dan is dat een feature die je niet moet willen verstoppen. Koop een jarretels en draag deze in combinatie met je favoriete setje of korset. Sommige korsetten zijn gemaakt om jarretels op te houden en combineren geweldig met dit kledingstuk. Hoge hakken zorgen ervoor dat je benen nog langer lijken.

Vergeet niet een beetje praktisch na te denken – als in, victoria secret modellen hebben de meest geweldige lingerie aan in hun shows maar ze krijgen dik betaald om al die kleren in de lucht te houden terwijl ze met hun perfecte lichamen over de loper lopen. Dit is natuurlijk niet hoe real life in elkaar steekt. Je kunt geweldige installaties kopen om jezelf in te hijsen en je lover te verassen maar als je niet nadenkt of over iets wel praktisch is zit je straks met de gebakken peren. Bedenk je een; je ziet er geweldig uit in je nieuwe lingerie pak, je man wordt helemaal wild van je en wilt op een gegeven moment de kleren van je lichaam rukken. Als je niet binnen 3 minuten die kleren uit kunt trekken dan gaan er geheid gewonden vallen. Misschien iet onder jullie maar die kleren gaan eraan, jullie weten hoe het gaat toch dames? Op een gegeven moment zijn ze niet meer te houden. Kies dus iets wat niet te moeilijk aan en uit gaat en vooral ook iets waarvan jij vind dat het super comfortabel zit!

Waar kan ik lingerie kopen? – als je op zoek bent naar een bedrijf met een goede reputatie en betrouwbare service en kwaliteit dan willen we je voorstellen een kijkje te nemen op larshor.nl. larshor.nl is al jaar en dag een van de beste premium lingerie retailers van Europa. In Zweden en Frankrijk is de website een begrip en ze zijn sinds kort ook in Nederland beschikbaar. Hun collectie lijkt wel eeuwig en onuitputtelijk, ook hebben ze talloze gidsen om je te helpen de beste keuze te maken en als je er dan nog niet uit komt kunnen ze je altijd helpen bij hun geweldig klantenservice. Neem snel een kijkje!

