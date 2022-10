Werk met een betrouwbare urenregistratie

Ondernemen is geweldig, pionieren, strategie uitzetten klanten zoeken, gesprekken voeren. Een heel uitdagend leven en constant in beweging. Maar ondernemen heeft ook een minder uitdagende kant en dat is de administratie. Voor de meeste ondernemers een last en iets wat graag uitgesteld wordt. En hier zit nu juist het probleem. Sommige zaken kan je uitstellen maar je administratie en urenregistratie niet. Dan ben je de uren en bonnetjes kwijt of ben je gewoonweg vergeten hoe het ook alweer zat. En daarmee verlies je geld.

Bespaar geld

We kennen alle smoesjes, van geen tijd, geen zin tot kapotte computers. Het helpt niets, sterker nog het werkt je alleen maar tegen. Een groot onderdeel van een onderneming is de urenregistratie, weer zo'n klusje waar niemand zin in heeft. Maar waar je wel enorm veel geld op kan pakken en besparen als je dat goed op orde hebt.

Realtime urenregistratie

Je personeel moet de uren registreren, die doen dat niet of veel te laat. Dan komt er onnauwkeurigheid in het spel, ze registreren (per ongeluk natuurlijk) te veel of te weinig uren omdat ze het gewoon niet meer weten. Vervolgens worden er te weinig uren doorberekend aan de klant en dan snij jij jezelf in de vingers. Of er wordt teveel doorberekend en dan is je klant niet blij, wat ook voor de nodige stress zorgt. Om dit allemaal te voorkomen kun je denken aan software voor je urenregistratie. Een simpel programma waar in ieder personeelslid realtime kan registreren. Vaak werkt dit met een timer of elke dag achteraf met een alarm zodat de urenregistratie ook echt plaats vindt.

Belastingvoordeel

Wat vaak vergeten wordt, is dat een incomplete of onvolledige urenregistratie doorwerkt in het hele bedrijf. Je factureert te weinig of te veel uren. Maar je weet ook niet hoeveel overuren je iemand uit moet betalen, die betaal je dan ook teveel of te weinig want de urenregistratie klopt niet. Er vliegt dan teveel geld uit of je hebt ontevreden werknemers. Urenregistratie kan ook een belastingvoordeel opleveren voor ondernemers. Vanaf 1225 uur (ongeveer 24 uur per week) kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek bijvoorbeeld, mits je een urenregistratie kan overleggen. Zo'n belastingvoordeel ziet iedereen natuurlijk wel zitten.

Meet de productiviteit

Voor grotere bedrijven kan een urenregistratie niet alleen direct financieel resultaat opleveren, maar ook op de langere termijn besparen. Door een volledige urenregistratie kan je de productiviteit meten en dus zien hoe realistisch deadlines zijn of project timelines. Je kan ze bijstellen als je teveel uren voor een project hebt ingepland, die andere uren kan men besteden aan een nieuw project. Of je bent juist iets te ambitieus geweest en te krappe deadlines gesteld waardoor je weet hoe je het de volgende keer anders aan kan pakken. Vaak zijn er teveel uren voor een project en kan je door middel van je realtime urenregistratie daar tijdens je project al op sturen, waardoor je uren en dus flink wat geld kan besparen. Het is echt de moeite waard om eens te gaan kijken naar software voor je urenregistratie, zodra dit op orde is zal je zien dat er geld bespaart wordt.