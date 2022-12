Wil je ook eerder stoppen met werken?

Het pensioen is voor veel mensen nog ver weg. Toch is het handig om nu alvast je financiële positie te bepalen voor wanneer je met pensioen gaat. Heb je voldoende aan je opgebouwde pensioen? Of wil je graag wat extra's hebben om je dromen echt na te kunnen jagen. Droom jij van het kopen van je droomhuis, wil je wellicht eerder stoppen met werken of wil je na je pensioen graag een camper kopen? Dan is het verstandig om via de pensioenchecker te bekijken hoe je er financieel voor staat en welke invloed extra sparen op je pensioen gaat hebben. Er zijn tal van mogelijkheden om te sparen voor je pensioen zodat eerder stoppen met werken wellicht wel heel snel dichterbij komt.

Eerder stoppen met werken door extra te sparen

Iedereen droomt ervan om eerder te stoppen met werken, maar het is niet voor iedereen haalbaar. Zeker wanneer je geen inzicht hebt in je financiële positie of wanneer je niet precies weet wanneer je met pensioen kan. Met de pensioenchecker kan je exact uitrekenen hoeveel je straks gaat verdienen, welke invloed extra sparen heeft en hoeveel geld je dan moet sparen om je dromen te kunnen naleven. Het sparen voor je pensioen kan natuurlijk op verschillende manieren. Zo kan je geld beleggen, een lijfrente opnemen of je geld fysiek op een bankrekening zetten. In alle gevallen heb je te maken met verschillende voor- en nadelen die hieronder worden uitgezet.

Tips om te sparen voor je pensioen

Wil jij sparen voor je pensioen? Dan kan je dat geld op een spaarrekening zetten zodat je een financiële buffer hebt wanneer je eerder gaat stoppen met werken. Let er wel op dat wanneer je vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt je vermogensbelasting moet betalen. Je kan ook lijfrente laten uitbetalen of het geld beleggen voor je pensioenleeftijd. Het voordeel is dat je relatief eenvoudig extra vermogen kan opbouwen. Het nadeel is dat je je geld tijdelijk 'kwijt' bent totdat je weer bij je geld kan komen. Je hebt dan tijdelijk minder geld om financiële tegenvaller op te kunnen vangen. Er zijn dus tal van mogelijkheden om te sparen voor je pensioen. Welke het beste en voordeligste voor jou is hangt volledig af van jouw wensen en voorkeuren. Kies dus de methode die het beste bij jou past en die jou een zeker gevoel geeft om eerder te stoppen met werken.

Eerder stoppen met werken is voor veel mensen een droom

Dit is echter geen onbereikbaar doel, want als je tijdig inzicht in je pensioen regelt kan die droom zeker werkelijkheid worden. Start tijdig met sparen voor je pensioen en bouw een vermogen op. Let er wel op dat je soms extra belasting moet betalen, meer rente moet betalen of dat je je geld tijdelijk kwijt bent. Maar vind je dat niet erg? Dan is sparen voor je pensioen natuurlijk heel verstandig om je dromen voor na je pensioen te kunnen najagen. Geniet van een droomreis naar een verre bestemming, koop een camper voor ontspannen reizen of koop die ene prachtige auto om lekker rond te kunnen toeren. Mogelijkheden genoeg wanneer je inzicht hebt in je financiële positie.