Wil jij een korset kopen? Lees dit!

Zoals je vast zult weten, is het zo dat als je het hebt over sexy lingerie, het Corset zonder meer wordt beschouwd als één van de meest sexy kledingstukken die je ooit zou willen dragen. Er zijn allerlei korsetten, variërend van bustiers tot nette witte en zwarte korsetten, sexy korsetten, waist trainer korsetten en zelfs korsetten in de vorm van steampunk kleding die gebruikt worden in rollenspellen en gekostumeerde evenementen. Korsetten zijn al eeuwen en eeuwen in de mode en veel mensen vinden dat ze nu meer in dan ooit tevoren. Er zijn echt enorm veel Instagram-modellen op social media te vinden die hun zandloper-figuurtje trots laten zien, terwijl ze een sexy Corset of een waist trainer Corset dragen. Het is daarom makkelijk om te zien waarom zulke sites als Larshor.nl zo’n enorme toename in vraag naar korsetten hebben gehad gedurende de afgelopen jaren.

Als mensen echter denken over korsetten, komen twee gedachten meteen in hun hoofd op: ‘sexy’ en ‘zitten niet lekker’. Toegegeven: korsetten zitten lang niet zo lekker als een oversized damestrui. Laten we daar meteen duidelijk over zijn. En toch zitten korsetten een stuk aangenamer dan veel mensen zich realiseren. Dus, korsetten zijn niet alleen sexy, en daarnaast ook nog eens behoorlijk prettig dragend, maar ze zijn ook echt heel stijlvol. Er zijn nu meer stijlen korsetten dan ooit tevoren, dus het is appeltje-eitje om jouw droom-outfit te vinden. Als jij een fan bent van korsetten, weet je dan de rijke geschiedenis achter deze prachtige kledingstukken? Mocht het antwoord ‘nee’ zijn, ga er dan maar eens goed voor zitten en wees erop voorbereid versteld te staan. We gaan namelijk een aantal heel interessante feiten over korsetten de revue laten passeren.

Napoleon was geen fan van korsetten – We hebben allemaal gehoord van de roemruchte Napoleon Bonaparte, toch? Zo niet, laten we dan voor het gemak zeggen dat hij geen lieverdje was die over heel Europa wilde heersen. Niet alleen was hij geen fan van de vrijheid en fundamentele mensenrechten, maar hij was ook geen fan van korsetten. En het klopt. Die kleine Franse dwerg lag altijd in de clinch met korsetten. Hoe kwam dat nou? Napoleon geloofde dat korsetten bijdroegen aan het verval van de mensheid. Omdat hij een Fransman was, had hij oog voor de dames en zag hij zichzelf een beetje als een romanticus. En daarom zat hij nooit verlegen om een paar minnaressen. Maar hij was tegelijkertijd een beetje hypocriet, want het is gebleken dat de meerderheid van zijn minnaressen het grootste gedeelte van hun tijd een Corset droegen, waarschijnlijk ook zelfs een sexy Corset in de slaapkamer!

Mannen kunnen ook korsetten dragen – Als we aan korsetten denken, dan denken we aan voluptueuze jongedames met een prachtige inkijk, slanke tailles, brede heupen en welgevormde zandloper-figuurtjes. We kunnen het zeker met elkaar eens zijn dat dat een leuk beeld is om in ons hoofd te hebben. Toch blijkt dat we ook niet voorbij mogen gaan aan het feit dat ook mannen korsetten kunnen dragen en deze ook droegen! Weet je, tijdens de 18e eeuw was het zo dat mannen uit de hogere kringen vaak nauwsluitende broeken en jackets droegen. Als zo’n man zijn best deed om goed in vorm te blijven en hij zich fit trainde, zou strak-sluitende kleding hem slank, mooi en echt razend aantrekkelijk maken. Bij mannen die genoten van de mooie dingen des levens en die zich overgaven aan wijn, champagne en vette en heerlijke gerechten, hielp het totaal niet om strakke broeken en jackets te dragen. Om ze te helpen om slanker, strakker en aantrekkelijker te maken, gingen mannen vaak een soort Waist Trainer Corset dragen onder hun normale kleding. Al gauw werd het de norm voor mannen om korsetten te dragen – ook als ze er prima uitzagen. Dit duurde tot het midden van de 19e eeuw, toen de mode veranderde en het opeens niet meer hip was om korsetten te dragen. Dus de mannen stopten er eenvoudigweg mee, uit angst om uitgelachen te worden.

Er was één uitzondering hierop en dat was Oostenrijk. De mannen in Oostenrijk bleven korsetten dragen, ondanks het feit dat de rest van Europa het helemaal niet meer in vond en niet langer modieus om te dragen.

Medische deskundigen waren tegen korsetten – Mooie korsetten, zoals bijvoorbeeld een wit of een Zwart Corset, kunnen er geweldig uitzien en kunnen heel veel doen voor het zelfvertrouwen van de draagster, en haar verschijning in het algemeen. Toch was het een enorme domper voor de Corset-industrie in de 19e eeuw dat de medische professie ertegen was. We weten allemaal dat één van de hoofdkenmerken van een Corset is, dat het zo strak wordt aangesnoerd. Een strakzittend sexy Corset kan er oogverblindend uitzien, maar het zit heel onprettig. In die tijd veroorzaakte het een hoop ongemak bij de draagsters en in sommige gevallen zelfs pijn. In feite gingen veel medische experts zover dat ze stelden dat korsetten slecht voor onze gezondheid moesten zijn vanwege de druk op onze belangrijke organen wanneer de korsetten te strak waren aangesnoerd. Veel gezondheidsexperts en medische journalisten wilden toen eigenlijk niets met korsetten te maken hebben. Het werd ook geloofd dat het dragen van een Corset een vrouw onvruchtbaar kon maken, dit wil zeggen dat ze geen kinderen meer zou kunnen krijgen. Gelukkig zijn we inmiddels een heel stuk verder sinds die paar eeuwen geleden en korsetten van tegenwoordig zijn stukken meer comfortabel en zijn beter ontworpen,

Korsetten bevatten oorspronkelijk echte botten – We weten dat korsetten teruggaan tot op zijn minst de 16e eeuw, terwijl sommigen geloven dat ze nog verder teruggaan in de geschiedenis. Vrouwen uit de aristocratische en hogere kringen droegen vaak een Corset. Wat echter vooral interessant was, was datgene wat het Corset stevigheid verschafte. Zie je, in die tijd werden korsetten versterkt met walvis botten en slagtanden. Daarnaast waren er zachtere en buigzamere korsetten die gemaakt waren van stof en zijde. Uiteindelijk, naarmate de jaren voorbijgingen, werden meer praktische ontwerpen bekeken en toegepast. Ontwerpers gingen de korsetten verstevigen met metaal en houtstukjes. Sommige bijzonder extravagante vrouwen wilden korsetten dragen die bijna volledig van metaal waren gemaakt en gedecoreerd waren met allerlei verschillende designs en accessoires, eigenlijk de voorloper van de korsetten binnen de steampunk kleding .

Het was niet ongewoon om flauw te vallen in een Corset – Stel je eens voor dat je tegenwoordig door de straten zou lopen en iemand flauw zou zien vallen en op de grond zou zien vallen. Je zou waarschijnlijk in paniek raken en een ambulance bellen of andere medische hulp zoeken. Echter, in de 18e en 19e eeuw waren dingen anders. Zodra oogringen waren bevestigd aan korsetten, werden ze steeds populairder en meer en meer vrouwen gingen ze dragen. Deze oogringen maakten dat de draagster de korsetten zo stevig mogelijk kon aansnoeren. En blijkbaar zag de draagster er slanker en strakker uit naarmate het Corset werd aangesnoerd.

Er was alleen wel één probleempje. En dat probleem was dat veel vrouwen de korsetten zo strak aansnoerden, dat ze daarna wanhopig naar adem snakten en hun uiterste best moesten doen om genoeg zuurstof in hun longen te krijgen. Je hoeft geen medisch expert te zijn om te snappen dat dit niet goed klinkt. Als de longen niet voldoende zuurstof krijgen, en de ademhaling is beperkt, dan zul je uiteindelijk flauwvallen. En dat gebeurde ook regelmatig. Het was net zo gewoon om vrouwen in die dagen op straat te zien flauwvallen als je nu iemand die volledig in zijn mobiele telefoon gekropen is, per ongeluk tegen een lantaarnpaal ziet lopen. Als je een flauwgevallen vrouw tegenkwam, dan maakte je eenvoudig haar Corset los en binnen enkele seconden zou ze weer bijkomen en verder kunnen lopen.

Vrouwen met korsetten liepen een groter risico om longontsteking te krijgen en Tuberculose – Niet alleen veroorzaakten korsetten ademhalingsproblemen voor vrouwen in de 17e, 18e en 19e eeuw, maar het blijkt ook dat deze vrouwen een groter risico lopen op andere ernstige aandoeningen zoals Tuberculose en longontsteking. De reden hiervoor is dat aangezien hun longen werden belemmerd, het ademhalen ook werd belemmerd. Hierdoor werkten hun longen niet meer naar behoren. Het interne reinigingsmechanisme in de longen waarmee door een normale ademhaling slijm en vuil wordt weggewerkt, stagneerde. Hierdoor ontstond gezondheidsschade. Dit leidde tot longontstekingen en andere ademhalingsaandoeningen. We zijn heel blij dat deze problemen inmiddels allemaal zijn aangepakt. Dus als je besluit om een sexy Corset of een waist trainer Corset te kopen bij Larshor.nl, dan hoef je je absoluut geen zorgen meer te maken over ademhalingsproblemen of andere gezondheidsproblemen.

Korsetten werden waarschijnlijk zelfs al 2000 jaar voor Christus gedragen – We weten dat korsetten inderdaad teruggaan tot de 16e eeuw, omdat dat bewezen is. Maar hierboven hebben we al aangehaald dat er bewijs is dat doet vermoeden dat korsetten zelfs nog ouder zijn. Misschien wel zo oud als 2000 jaar voor Christus. In de 19e eeuw heeft een Brits archeoloog een poppetje gevonden in Kreta dat een vrouwfiguur voorstelde dat dateerde uit het tweede millennium vóór Christus. Het ging hier om een topless vrouwfiguur met een ongewoon kleine taille. En zij was ook ingesnoerd door een riem. Ze droeg eigenlijk een underbust Corset. Teksten uit het oude Griekenland wijzen er ook op dat sommige soorten onderkleding van vrouwen de taille verkleinden en de borsten vlakker maakten. Eigenlijk beschreven deze teksten een heel strakke bustier.

Hedendaagse mythen over korsetten

We hebben gezien hoe korsetten honderden en misschien wel duizenden jaren teruggaan in de geschiedenis. Nu is het nu tijd voor ons om eens te kijken naar enkele veel voorkomende mythen die heden ten dage in verband worden gebracht met korsetten.

Korsetten zitten heel onprettig – Lang geleden, enkele eeuwen geleden, was het inderdaad onprettig om een Corset te dragen. Ze zaten niet, ze belemmerden de ademhaling en het bewegen. Men had terecht het gevoel dat korsetten slecht voor je waren. Vandaag de dag zijn dingen echter anders. We zitten niet meer vast in het verleden. We leven in het heden. Vandaag de dag worden korsetten niet alleen ontworpen om mensen er mooi en sexy uit te laten zien, maar ze worden ook zo ontworpen dat mensen zich er prettig in kunnen voelen en vrijelijk kunnen bewegen.

Kijk, we begrijpen dat als het gaat om de vraag of een slobberpyjama lekkerder zit of een strakzittend Corset, de slobberpyjama het natuurlijk wint. Als je echter serieus kijkt naar draaggemak en comfort, dan is het zo dat veel goed gemaakte korsetten van tegenwoordig in feite erg comfortabel zitten en geen enkele belemmering opleveren voor wat betreft ademhaling of beweging.

Korsetten brengen schade toe aan je belangrijkste organen - Waist-training is een uitdrukking die gebruikt wordt om de actie te beschrijven van het zeer langdurig dragen van een Corset. De bedoeling daarvan is om bij te dragen aan de natuurlijke verkleining van je taille en je meer een zandloper-figuur te geven. Vroeger warden korsetten uitsluitend ontworpen uit schoonheidsmotieven, dus veiligheid werd niet echt in ogenschouw genomen. Het klopt dat zij de organen samenknepen en onder grote druk zetten. Maar gelukkig zijn dingen nu veranderd. Tegenwoordig is het zo dat als je je gezonde verstand gebruikt en je niet je Corset 24 uur achter elkaar draagt, je organen volledig veilig en gezond blijven. Dit betekent aan de andere kant ook weer niet dat je tot in het extreme zou moeten gaan om jezelf zoveel mogelijk in te snoeren. Want als je jezelf te strak insnoert, kan dit op termijn tot allerlei gezondheidsklachten leiden.

Korsetten verbranden vet – Okee, dit is een lachwekkend sprookje van moeder de gans dat we nu echt uit de wereld moeten helpen. Waist-training is uitgedacht om je te helpen je taille te verkleinen en je een strakker figuurtje te geven, maar het verbrandt geen vet. Het zou onmogelijk zijn om vet te verbranden simpelweg door een strakzittend kledingstuk als een waist trainer Corset te dragen. De menselijke anatomie en stofwisseling werken gewoon niet zo. Sommige bedrijven zullen schaamteloos beweren dat hun korsetten je helpen om vet te verbranden en je daarom bij hen een Corset moet kopen, maar dit is gewoon niet waar. En zo eenvoudig is het gewoon.

Korsetten belemmeren je om te buigen – Okee, als je continu moet buigen en weer opstaan, dan is het geen verstandig idee om een Corset te dragen. Korsetten kunnen beweging belemmerend werken en kunnen het daardoor moeilijk voor je maken om helemaal voorover te buigen en daarna weer op te staan. Maar het is zeker niet onmogelijk om voorover te buigen en je rug te strekken als je toevallig een Corset aanhebt. Laat niemand je iets anders vertellen.

Vind ik leuk: Like Laden…