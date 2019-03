Wilt u dit voorjaar ook een jacuzzi kopen?

Met een jacuzzi in de tuin kunt u constant genieten van een warm bad met water dat in beweging blijft. De temperatuur in een jacuzzi is altijd rond de 40 graden en dat geeft een ontspannen en aangenaam gevoel. Met een jacuzzi in de tuin creëert u het echte spa-gevoel bij u thuis. Door de aangename, warme temperatuur kunt u een jacuzzi het hele jaar door gebruiken.

Wat verstaan we onder een jacuzzi of spa?

Als u zich oriënteert op een jacuzzi kopen, komt u waarschijnlijk de thermen spa en jacuzzi tegen.

Officieel staat de benaming 'jacuzzi' voor een warmwaterbad met aangename stromen van water en lucht die het lichaam ontspannen. De jacuzzi is van oorsprong een merknaam, want de badkuip met bewegend water is uitgevonden door de broers Jacuzzi. Al heel lang gebruiken veel mensen de benaming 'jacuzzi' voor alle warmwaterbaden met water dat beweegt. Deze warmwaterbaden worden ook vaak genoemd met het begrip 'Spa'.

Bij Sauna4You kunt u een jacuzzi kopen met verschillende massages om uw lichaam te ontspannen.

Waarom een jacuzzi kopen?

Een jacuzzi heeft als grote voordeel dat u er het gehele jaar gebruik van kunt maken. Van een zwembad heeft u voornamelijk plezier tijdens warm weer, maar van een jacuzzi het hele jaar door.

Daarbij is bewezen dat een jacuzzi stress reducerend werkt door de bubbels in het water. In combinatie met een heerlijke massage voor uw rug of voeten, komt u helemaal tot rust en worden uw zenuwuiteinden aangenaam geprikkeld. Naast de vermindering van stress en de mogelijkheid tot een massage, ontspant uw lichaam zich al snel door het warme water. De warmte zorgt bovendien voor een betere bloedcirculatie.

Met een jacuzzi thuis hoeft u voor een warmwaterbad met massagemogelijkheden geen wellness-dag elders te boeken. U heeft uw spa gewoon thuis. Zelf een jacuzzi kopen past goed in een hectisch of druk leven, omdat u in een spa tot rust komt van alle dagelijkse prikkels.

Zelf een jacuzzi kopen: waar op letten?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat de jacuzzi genoeg ruimte biedt voor het aantal mensen dat er gebruik van wil maken. Natuurlijk zijn ook de massagestralen belangrijk: welke mogelijkheden wilt u op dat gebied?

Verder kunnen er aan een jacuzzi allerlei extra's worden toegevoegd zoals verlichting, een trapje, aromatherapie en een subwoofer. Een andere optie is extra frame en bodemisolatie. Met goede isolatie van uw jacuzzi kkunt u op de lange termijn veel geld uitsparen. Daarom is dit het overwegen waard. Sauna4you helpt u graag met het creëren van uw ideale spa-ervaring. Twijfel niet langer om een jacuzzi te kopen als u houdt van ontspannen genieten.

