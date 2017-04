Onze Arteveldestad is een fantastische plek om te wonen. Het bruisende studentenleven, de toeristische trekpleisters en de verborgen pareltjes die alleen de échte locals kennen. Het is de perfecte combinatie voor een aantrekkelijke woonplaats. En dus ook voor een aantrekkelijke immo markt.

De meeste huizen in Gent zal je uiteraard niet in het dichtbevolkte stadscentrum vinden. Als je een betaalbare woning in Gent zoekt die te koop of te huur staat, zal je het eerder net buiten het stadscentrum moeten zoeken. Er zijn uiteraard wel huizen te vinden in het centrum van Gent, maar dat zijn eerder herenhuizen die niet voor ieders budget zijn weggelegd. Het is dus een belangrijke afweging wat voor jou belangrijker is: de centrale ligging of wat budget uitsparen.

Bij appartementen in Gent ligt het uiteraard net iets anders. Keuze genoeg, zowel om te kopen of huren. En in tegenstelling tot wat je zou denken, is dat best nog wel betaalbaar. Zowel aan de stadsrand als in het centrum zelf vind je heel wat pareltjes.

Ook co-housing wordt steeds populairder, vooral onder de Gentse jeugd. Samen een fancy appartement of huis huren op een centraal gelegen locatie voor een prikje? Het kan, als je het samen met een paar vrienden doet. Op eigen risico uiteraard, want het zou niet de eerste keer zijn dat een hele dag op elkaars lip zitten kijken uitmondt in een ruzie.

In short: wonen in Gent is een absolute aanrader. Het is een stad met een openminded bevolking, er wordt elke dag geïnnoveerd en er valt altijd wel iets te beleven. Zowel voor de jongere als oudere generatie.