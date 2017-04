Wordt de advocaat de nieuwe slotenmaker?

Je zou het niet zeggen, maar advocaten zijn hard op weg om de nieuwe slotenmaker te worden. Goed, ze verdienen nu allebei goed, maar blijft dat zo? Ook hebben ze gemeen dat ze door hun klanten of cliënten allebei veel te duur worden bevonden.

Maar er is nog iets wat hand in hand gaat en dat is hoge kosten om te adverteren. Veel te hoge kosten zo lijkt het voor vele kantoren die het niet meer kunnen betalen. En dit lijkt met de aanhoudende snelle groei van LegalSpot en de start van Rocketlawer in april 2017 alleen maar erger te worden.

Hoe zit dat precies?

Bij Google adverteer je alsof je op de veiling staat. Partijen bieden tegen elkaar op om op de hoogste plek in Google te komen. Dat is plek 1. Dit is de plek boven alles. Boven de normale zoekresultaten, maar ook boven andere advertenties.

De kosten om te adverteren als “advocaat arbeidsrecht” bedragen inmiddels 8 euro. Voor een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is dat inmiddels 10 euro per klik. Per bezoeker naar je website dus. Dat dit nog niet in verhouding staat tot de 33 euro die een slotenmaker in Den Haag betaalt is duidelijk, maar vorig jaar betaalde een advocaat arbeidsrecht nog ongeveer 1 euro. De prijs voor “juridisch advies” valt met enkele euro’s nog mee, maar als merkenbureau ben je wel weer flink aan de beurt.

Moeten advocaten zich zorgen maken?

Het eerste antwoord dat in je opkomt zou bevestigend zijn. Maar als je verder durft te kijken dan Google is er een aantal mogelijkheden. Afhankelijk van jouw business. Zo is er Werkspot voor de loodgieter, maar kunnen advocaten en juristen tegenwoordig ook zelf bepalen of ze zich blauw betalen aan Google of slim gebruik maken van goedkopere alternatieven.

Bedrijven als Opzegtermijn.nl halen ontzettend veel opdrachten binnen in de vorm van juridische brieven en documenten. Deze opdrachten voeren ze niet zelf uit, maar leggen ze neer bij advocaten en juristen. Deze professionals kunnen dus eigenlijk zelf bepalen of ze met paard en wagen naar hun kantoor willen blijven gaan of met een Tesla.

Hoe zit dit in de financiële sector?

Binnen het vak van bedrijfsovernames gebeurt weinig op dit moment. Enkele grote spelers domineren de markt en er zijn weinig initiatieven om goedkoper advies te krijgen als je een bedrijf over wilt nemen. Uitzondering daarop is Management Buy Out.

Zij hebben zich inmiddels genesteld tussen de toppers en zorgen ervoor dat bedrijven veel goedkoper kunnen worden begeleid bij overnames en investeringen.

Kan je kosten besparen of is het eind zoek?

Zoals gezegd kunnen advocaten en juristen zelf bepalen of ze kapitalen uitgeven aan adverteren via zoekmachines, maar kunnen ze voor een fractie van die prijs terecht bij enkele juridische en financiële partijen die ontzettend veel opdrachten binnenhalen en deze uit laten voeren door aangesloten professionals.

Dit kan een kostenbesparing betekenen van ruim 90 procent. Ongeveer 25 bezoekers leveren 1 opdracht op. Dit kost bij zoekmachines al snel 200 euro. Bij marketing tools als LegalSpot kost dit gemiddeld 25 euro.