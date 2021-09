Yourfitbiz personal training lanceert vernieuwde website

Yourfitbiz personal training heeft een vernieuwde website met een handige button om in het rooster een beschikbare sessie te boeken..

Ben je al jaren lid van een sportschool maar ben je ook zoek naar meer stimulans en zoek je meer uitdaging? Yourfitbiz is persoonlijk met een personal trainer die je je doel laten behalen. Met persoonlijke begeleiding en advies geeft ze je alle ondersteuning. Wat je gezondheids- en fitnessdoel ook is. De personal trainer van Yourfitbiz helpt je om dat doel te bereiken. Bij Yourfitbiz kun je kiezen uit crossfit of personal training.

Werk aan je sterke én aan je zwakke punten

Een van de speerpunten van Yourfitbiz is crossfit. Hiermee voorkom je dat je spieropbouw uit balans raakt. Uiteraard ontbreekt het tijdens een goede crossfit workout niet aan gewichten. Kettlebells en dumbells komen allemaal aan bod. Maar crossfit gaat verder dan alleen het kweken van die mooie biceps. Trainingssessies omvatten vaak namelijk ook atletische oefeningen zoals rennen en springen. Zo werk je behalve aan je figuur ook aan een goede conditie.

Sporten in groepsverband houdt je gemotiveerd

Behalve een uitgebalanceerd trainingsschema is ook het groepselement van crossfit een belangrijk pluspunt. Samen sporten houdt je tempo erin en zorgt ervoor dat je minder snel opgeeft. Ook ben je sneller geneigd om na een lange werkdag toch te komen sporten, wanneer je crossfittrainer op je wacht. Een bijkomend voordeel is dat crossfit groepen vaak persoonlijke records bijhouden. Dit motiveert veel mensen om nog sneller en harder te trainen, om zo dat record van de buurman te verbreken.

Tips en adviezen van professionele trainers

Anders dan bij een gewone sportschool werk je tijdens een crossfit les allemaal op hetzelfde moment aan dezelfde oefening. Hierdoor weten trainers meteen waar ze op moeten letten wanneer je de oefening uitvoert. Zo kunnen ze je op tijd corrigeren als dat nodig is. Dit voorkomt dat je je spieren op een verkeerde manier blijft belasten door de oefening niet goed uit te voeren. Ook kun je natuurlijk de kunst af kijken bij je groepsgenoten wanneer je het gevoel hebt een bepaalde beweging niet helemaal goed te maken.

Maak efficiënt gebruik van je tijd

Wie alleen of met een paar vrienden naar de sportschool gaat, doet dat vaak voor een paar uurtjes. Hoewel je soms wel met een vast schema werkt, is het vaak toch verleidelijk om een paar kilo extra op die drukbank te leggen. Tijdens crossfit ben je nagenoeg de hele tijd bezig onder begeleiding van een professionele trainer. Deze heeft voor de hele groep een uitgebalanceerd trainingsschema samengesteld, waar je tijdens de workout niet van af kunt wijken. Zo voorkom je dat je een halfuur staat te zwoegen tijdens het powerliften, tot je borst en armen de gewichten simpelweg niet meer omhoog krijgen.

Crossfit is leuk en gezellig

Behalve dat het goed is voor je lijf is crossfit natuurlijk ook gewoon leuk. De grote diversiteit in oefeningen die je uitvoert houden je scherp en zorgen voor een fijne afwisseling. Verder halen veel mensen meer voldoening uit het samen sporten dan uit een paar uurtjes alleen bankdrukken. Tijdens het crossfitten kun je namelijk mooi even je buurman of -vrouw imponeren met je sterke armen. Of jezelf afleiden van de zware oefeningen met een kort praatje.