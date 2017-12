Zandloperfiguur? Probeer een taille trainer

Bij korsetten denken mensen vaak aan kleding die niet alleen heel sexy is maar ook vrij oncomfortabel om te dragen. Dit was vroeger ongetwijfeld het geval maar tegenwoordig hoeft een corset helemaal niet meer vervelend te zitten. Vrouwen dachten vroeger in het Victoriaanse tijdperk dat ze lekker zaten maar toen zat alle kleding eigenlijk een stuk slechter. Tegenwoordig hebben we allemaal elastische stoffen die veel lekkerder zitten, dus is het verschil met klassieke korsetten een stuk groter. Vroeger werd een corset ook nooit alleen gedragen, altijd onder een grote jurk. Dat hoeft nu ook niet meer. Je kan het uiteraard nog steeds combineren met een jurk of ander shirt maar het kan ook alleen gedragen worden. Het kan ook goed gebruikt worden als je opzoek bent naar iets wat de nodige spanning in de slaapkamer kan toevoegen. Korsetten zijn ook gewoon uiteraard geschikt om een mooie en verleidelijke outfit te creëren. De nieuwe stijlen zijn gemaakt met oog op de huidige trends in andere kleding. Maar er is nog een andere reden waarom steeds meer vrouwen ervoor kiezen om een corset te dragen, namelijk om hun figuur en postuur te verbeteren. Een op de vijf Nederlandse vrouwen heeft wel eens zo’n korset gebruikt. Het wordt vaak als controversieel gezien maar ‘waist training’ wordt steeds populairder en vrouwen behalen er echte resultaten mee. Wat is ‘waist training’ precies en hoe kan jij er ook profijt van hebben.

Wat is ‘waist training’

Taille training kan je doen door het dragen van een speciaal gemaakt corset met een skelet van staal dat voor een langere periode wordt gedragen om de figuur te vormen. Het is een manier om de zo gewilde zandloperfiguur te krijgen. Heb je er altijd al als Doutzen Kroes willen uitzien? Dan is dit je kans. Hoe langer je zo’n ding draagt hoe langer de effecten zullen blijven hangen. Het is niet zo dat je van het dragen van deze kleding vet zal verbranden, het is alleen bedoelt om meer vorm te geven aan je lichaam. Voor al het andere zal je als nog naar de sportschool moeten gaan. Het is dan ook wel aan te raden om en naar de sportschool te gaan en een taille trainer te dragen om zo de beste resultaten te behalen. Doutzen heeft haar lichaam ook met veel bloed zweet en tranen in de sportschool gekregen tot hoe het nu is. Sla dus niet al die dagen in de gym over, maar ga aan de slag en combineer het met een taille trainer. Dan krijg jij ook het lichaam waar jij zo op hoopt.

Tips om je taille succesvol te trainen

Hopelijk heb je nu min of meer begrepen wat ‘waist trainers’ zijn en waarom ze gebruikt worden. Ik denk dat ik je inmiddels wel overtuigd heb om de stap te zetten om een corset te kopen. Mocht je inspiratie nodig hebben voor waar deze te krijg zijn dan kan ik je mijn favoriete plek vertellen: Larshor.nl. Bij deze mooie webwinkel vind je een uitgebreid aanbod voor hele redelijke prijzen. Om je te helpen met het behalen van die mooi zandloperfiguur geef ik je hieronder een aantal tips om het meeste er uit te halen.

Heb geduld

Wanneer je voor de eerste keer aan taille training begint moet je in je achterhoofd houden dat het enige tijd gaat duren voordat je de effecten zult zien. Maar dit is niet erg want zoals ik eerder al zei, hoe langer je ermee door gaat hoe langer de effecten zullen blijven. Als je te intens aan taille training gaat doen dan loop je ook een verhoogd risico op gezondheidsklachten en blessures. Taille training is niet een soort maagverkleining, het heeft tijd nodig om succesvol te zijn. In het Engels zeggen ze ‘patience is a virtue’, dat is precies zo met het dragen van een ‘waist trainer’. Het dragen van dit soort kleding moet je ook niet zien als een marathon, je hoeft het echt niet de hele dag aan te hebben. Doe rustig aan en draag het wanneer je er tijd voor hebt. Heb je maar een half uurtje, dan is dat prima, heb je een uurtje dan kan dat ook. Maar ga niet je hele leven omver gooien. Als je er lang genoeg mee doorgaat dan zie je de resultaten vanzelf wel.

Begin rustig

Taille training is een intensieve manier om je gewenste figuur te behalen dus je moet er rustig mee beginnen. Net zoals je in de gym ook niet meteen de zwaarste gewichten gaat dragen moet je hier ook niet te extreem aan beginnen. Stel het niet meteen in op de strakste stelling. Begin rustig aan en laat het almaar strakker zitten, anders kan je er nare gevolgen van krijgen. Nog een vergelijking met het trainen van je spieren, je moet langzaam de tijd die het draagt opbouwen. Ga het niet vanaf dag één uren op rij dragen. Doe eerst eens een uurtje en kijk aan hoe dat voelt. Als het te doen is kan je de volgende keer even lang of misschien ietsje langer dragen. Neem af en toe ook een rust dag je hoeft je geen zorgen te maken dat al je harde werk daardoor verloren gaat, zo snel gaat dat allemaal niet. Ga ook wanneer je denkt er klaar voor te zijn een stapje verder met hoe strak je corset zit. Maar zorg er uiteraard wel voor dat je nog normaal adem kan halen, het moet niet te oncomfortabel worden. Blij hiermee doorzetten tot je de resultaten ziet die je wilt, blijf het daarna ook doen om de effecten langer door te laten gaan.

Weet waar je naar moet zoeken

Korsetten zijn een kledingstuk en net zoals bij alle andere kleding zijn er verschillen in de kwaliteit. Waar dit bij een simpel t-shirt of broek alleen betekent dat het misschien want minder lang mee gaat betekent het bij een taille trainer dat je ook nog eens niet de resultaten krijgt waar je naar opzoek bent. Het is daarom van belang dat je altijd bij een goede winkel koopt. Zoals ik eerder aangaf koop ik mijn korsetten bij Larshor.nl omdat ik daar verzekerd ben van hoge kwaliteit producten. Daarnaast moet je ook op nog een aantal aspecten letten:

Koop een corset waarvan je de derde haak kan gebruiken om het rond je heupen te binden.

Zorg ervoor dat het niet te ver over je heupen rolt.

Let op of de taille trainer goed en strak om je lichaam past, het zal geen zin hebben als het te los zit.

Trek het niet te strak dat je niet meer kan ademhalen, je wilt uiteindelijk van je nieuwe vorm kunnen genieten.

Als je korset pijn doet dan zit het te strak

Draag je corset eerst een aantal keren wat korter om het in te werken voordat je voor een langere periode het gaat dragen.

Als je brede heupen hebt is het mogelijk beter om een kleinere maat te kopen waardoor je gewicht zich makkelijker verspreid.

Blijf volhouden

Het dragen van een korset gaat gegarandeerd voor opmerkingen zorgen, gewenst of ongewenst. Maar laat deze je niet raken. Als je een corset voor taille training draagt dan zullen sommige mensen op je neerkijken. Maarja dat gebeurt met vrijwel alle kleding. Laat je niet raken door dit soort opmerkingen, jij weet waarvoor je het doet en die mensen zijn vaak ook het snelst om er iets van te zeggen wanneer ze het resultaat zien ook al weten ze niet hoe je het hebt bereikt. Daarnaast zijn er ook die mensen die zullen zeggen dat een corset dragen gevaarlijk kan zijn omdat het je organen kan beïnvloeden. Dit is een populaire mythe die ooit is ontstaan toen het dragen van klassieke korsetten al wat minder populair begon te worden. Maar dit is dus een mythe, het is niet waar. Althans het zou misschien kunnen gebeuren wanneer je je korset veel te strak draagt en geen adem meer kan halen of je normaal en comfortabel bewegen. Als je je houdt aan de voorgeschreven adviezen dan ga je hier geen last van krijgen. Mensen doen graag alsof ze weten waar ze het over hebben maar in veel gevallen is dit helemaal niet het geval.

Houd je korset schoon

Veel vrouwen kiezen ervoor om hun taille trainers thuis te dragen omdat ze dan lekker thuis zijn en het in alle rust kunnen doen. Het enige probleem hiermee is dat ze daarom weleens vergeten om hun korsetten met regelmaat te wassen. Dat is iets wat je echt moet zien te voorkomen. Ook al zijn er geen mensen in de buurt is het altijd fijner om frisse kleding te dragen. Door de stalen constructie in de korset is het beter om het niet in de wasmachine te gooien. Was het liever met de hand, daardoor weet je dat het niet beschadigt raakt. Een wasmachine is prima voor shirtjes en ondergoed maar zal snel je ‘waist trainer’ uit vorm buigen en laten slijten. Was het in warm water wat niet al te heet is en laat het daarna uithangen om te drogen.

Koop meerdere korsetten

Mijn laatste stukje advies is om meerdere korsetten te kopen. Omdat je het toch af en toe gaat moeten wassen laten drogen is het fijn om een andere te hebben zodat je kan afwisselen. Bij Larshor vind je een uitgebreid aanbod van verschillende korsetten zodat je zeker weet dat er een paar tussen zitten die je wel wilt hebben. Ze zijn daarnaast ook zacht geprijsd dus je gaat echt geen vermogen over de toonbank moeten gooien.

