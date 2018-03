Zeven tips om de sexy lingerie te kopen

Vrouwen zijn er in allerlei vormen en maten. Het is deze diversiteit dat ons allemaal onze eigen unieke schoonheid geeft en waardoor nieuwe mensen ontmoeten nooit saai gaat worden. Onze samenleving heeft echter de afgelopen decennia een schoonheidsbeeld gecreërd met onrealistische verwachtingen van de ideale afmetingen voor een vrouw. Als je door mode blaadjes bladerd of kleding websites afspeurt dan is bijna het enige wat je ziet modellen die nog net geen maatje acht hebben wat natuurlijk veel en veel te klein is. Daarnaast worden ze ook nog eens bewerkt met foto software en dan krijg je dus super dunnen modellen met de meest geweldige borsten en billen die je ooit gezien hebt. Zo werkt het natuurlijk niet in de realiteit. Veel vrouwen zouden er goud voor over hebben om al met een maatje negen of tien rond te lopen, maar de realiteit is dat er meer vrouwen boven de tien liggen dan er onder. Dat betekend natuurlijk wel dat kleding merken slim genoeg zijn geweest om hier op in te spelen. Daar door is het aanbod van sexy lingerie voor vrouwen met maten die afwijken van de standaard. Sexy lingerie groten maten is ver gekomen in de afgelopen jaren. Het heeft een evolutie gemaakt die vergelijkbaar is met lingerie in de maten van ons schoonheids ideaal maar deze evolutie is wat later begonnen dan bij haar kleinere zusje. Plus size lingerie is van granny panties naar sex bomb ontwikkeld en dat is te zien, maar net als met kleinere lingerie zijn er een hele hoop dingen waar je op moet letten als je weer eens sexy lingerie setjes gaat kopen. Het is bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat je de juiste stijl koopt voor jouw lichaam. Maar ben je klaar met altijd maar dezelfde soort behas te dragen en toe aan een spannende verandering? Neem dan snel een kijkje naar de volgende zeven regels die wij voor je hebben opgesteld, als je ze volgt kan er weinig fout gaan!

De juiste stijl is vitaal - Als je een man bent en je gaat sexy lingerie kopen voor je vriendin dan moet je beginnen met letten op wat haar normale lingerie stijl is en waar ze volgens jou van houdt. Kijk maar eens goed in haar kledingkast naar wat de meest voorkomende kleur in haar ondergoed is, wat voor details houdt ze van? Draagt ze vaak kant of juist fluweel? Als je ziet dat ze meestal zwart draagt met kleine kante details kun je uit voorzorg maatregelen beter niet voor een spier wit setje gaan dat bedekt is met fluweel. Een beetje lociga gebruiken kan ook nooit kwaad trouwens.. wat voor soort onderbroek draagt ze eigenlijk het meeste? Stringetjes? Slipjes? Hipsters? Allemaal belangrijke vragen als jij een geslaagd cadeau wilt kopen. Als ze van stringetjes houdt en jij ook dan weet je ook weer waarom julli ezo goed bij elkaar passen. Een string is een van onze favoriete plus size ondergoed. Waarom vraag je? Om die billen de spotlight te geven die ze verdienen. Je bent misschien wat groter dan de modellen maar je bent prachtig. Laat het zien. We hebben nog wel een vraag voor jullie: hebben jullie (mannen) of heeft jullie vriend wel eens een setje gekocht dat helemaal niet goed beviel, en kun je uitleggen waarom? Deel je verhalen zodat anderen hier weer beter van worden!

Laat je niet verleiden een maat groter te kopen - Als je voor jezelf aan het shoppen bent is dit super belangrijk, opletten dus! Heel veel vrouwen maken zich zorgen om de maat van hun lingerie wanneer ze nieuwe lingerie kopen. Ze zijn altijd bang dat het te klein is. Als je lingerie te klein is krijg je er lelijke striemen van en zit het oncomfortabel. Dus om maar veilig te zijn kopen ze een maatje groter; dan weten ze zeker dat het comfortabel is om te dragen. Niet alleen is dit jammer omdat het waarschijnlijk een stuk minder mooi is dan wanneer je gewoon de juiste maat hebt gevonden maar het betekend iets veel belangrijkers; deze slip, of deze onderbroek is gewoon niet voor jou. Als je eenmaal de juiste stijl voor jouw lichaam hebt gevonden zul je merken dat je bijna altijd precies de juiste maat onderbroek kan vinden. Dus gewoon op zoek naar de juiste stijl, dan zul je veel minder vaak tegen problemen aan lopen met de maat. Ook als je op zoek bent naar lingerie in groten maten , koop niet overbodig groot!

Kies lingerie die passen bij je mood en persoonlijkheid - wanneer je sexy lingerie aan het kopen moet je, eigenlijk voordat je het koopt, zeker weten dat je jezelf hebt gevraagd waar je dit setje voor wilt gaan gebruiken. Als je bijvoorbeeld van plan bent nieuw leven in je relatie te blazen door sex opnieuw te ontdekken door met wat sexy lingerie je man helemaal gek te maken dan kun je voor iets onthullenders en sexy gaan. Als echter gewoon iets wilt kopen waarvan jij je goed voelt, niet persee voor iemand anders, koop dan iets waarvan je denkt dat als je in de spiegel kijkt je jezelf een enorm dikke knuffel wilt geven. Misschien zie je jezelf als een schattig onschuldig meisje dat zich graag wat streker in haar schoenen wilt voelen. Ga voor iets met een lichte kleur en een wat conservatievere cut. Betoverende details zijn vaak ook goed om jezelf een soort vertrouwens boost te geven. Over het algemeen moet je als regel nemen dat als je sexy lingerie in grote maten gaat kopen moet je zorgen dat het je eigen persoonlijkheid complimenteerd. Dat zal er voor zorgen dat je je relaxter voelt maar ook sexy in krachtig. Dat is natuurlijk een van de aller belangrijkste dingen, wat je ook draagt.

Als je als man voor je vrouw spullen gaat kopen probeer dan als een vrouw te denken - als jou vriendin een prachtige grote dame is en jij bent van plan haar te verassen met een cadeau voor jullie beiden; wat vrouwelijke sexy lingerie . probeer je eens in haar schoenen te plaatsten en niet alleen na te denken over waar jij wild van loopt. We beloven je dat als je vriendin zich fijn voelt in wat jij voor haar aanschaft dat ze je sowieso wild gaat doen lopen. Als je bij een kwaliteits aanbieder aan het shoppen bent zoals larshor.nl of je op de straat bent op zoek naar mooie winkel waar je naar binnen kunt lopen zul je er snel achter komen dat je een geweldige keuze hebt als het aankomt op lingerie kopen. Sommige stijlen zullen stijlvoller zijn, andere sexy en mysterieus, en sommige zullen je vriendin simpelweg in een slet veranderen. Nou als warmbloedige man ga je waarschijnlijk het liefste voor die laatste optie, maar denk alsjeblieft twee keer na voordat je dat doet, want daar loopt je vriendin wel helemaal niet warm voor. Als het een verassing is zorg dan dat je op een onopvallende manier een beetje hebt lopen gissen naar wat ze fijn vindt om te dragen zodat je niet voor niets helemaal je best doet straks. Sta vooral ook stil bij of iets er comfortabel uit ziet of niet. Geloof ons nou maar; het is belangrijker om haar zelfvertrouwen op te bouwen dan haar in een apen pakje te hijsen en voor je te laten dansen zonder dat ze daar zin in heeft.

Trek de aandacht naar delen van je lichaam waar je trots op bent - als je een bil hebt wwaar u tegen wordt gezegd dan doe je natuurlijk een outfit aan die de focus op legt. Doe dus een kleinere slip aan en niet een hele grote oma onderbroek. Dit klinkt misschien logisch maar veel mensen vergeten hier aan te denken als ze iets nieuws kopen en kijken alleen naar hoe het kledingstuk er uit ziet. Als je niet heel erg blij bent met je borsten probeer dan een korset , die kunnen je borsten een goede lift geven en daarbij je taille er prachtig uit doen zien. En als die taille juist is waar je problemen mee hebt trek dan een sexy chemise of een babydoll aan. Die laten meestal genoeg decollete zien om ongelofelijk sexy te zijn maar lopen lekker wijd om je heupen waardoor je middenrif goed verstopt is.

Kies altijd het juiste materiaal voor het gewenste effect - zoals we al eerder hebben genoemd; vrouwen zijn er in allerlei verschillende vormen en maten, wat moet betekenen dat er ook verschillende materialen voor verschillende stijlen en effecten worden gebruikt bij de productie van lingerie, toch? Als je bijvoorbeeld een maatje groter hebt en je borsten hebben nog een extra maatje dan zul je merken dat sommige materialen gewoon echt niet goed voor jou werken. Sommige materialen volgen de huid nauwer en als je grote borsten hebt betekend dat allerlei oncomfortabele taferelen. Sommige mannen vinden dit er opwindend uit zien maar zo zal het in ieder geval niet voelen voor de drager. Ook jurkjes van het bandage soort moet over worden nagedacht. Het is een prachtige stijl maar volgt de vorm van je lichaam op de milimeter. Dat zorgt er voor dat er soms wat ‘rolletjes ‘in de spotlight komen te staan, rolletjes die eigenlijk geen hoofdrol horen te hebben. Ja fijn je borsten zien er geweldig uit in deze jurk maar je buikje en je lovehandles zijn ook op getrommeld voor iedereen om mee van te genieten. Kies materialen die de delen van je lichaam highlighten waar je echt trots op bent. Het tegenovergestelde is waar voor de delen van je lichaam waar je onzeker of minder blij over bent; verstoppen die onzin. Sommige lingerie is uiterst afslankend en als grotere vrouw is dit soms gewoon heel fijn. Maar we gaan dit toch nog een keer zeggen; big butts dont lie, en wij vinden bij larshor iedere vrouw god gloeiend prachtig

Draag vooral lekker wat je wilt dragen - En als laatste hebben we nog een advies dat te goed is om niet hier bij te voegen. Als je lekker voor jezelf op zoek bent naar een nieuw setje, een nieuw sexy ensemble of waar je ook naar op zoek bent; forceer je zelf nooit om iets te dragen wat je niet wilt dragen. Natuurlijk is het goed om soms uit je comfort zone te stappen maar dat betekend niet dat je gelijk een sm pakje met een zweep er bij hoeft te halen. Dat er nou in dat mode blad van vorige maand stond dat voor jou lichaamstype die en die setjes het beste passen maar jij eigenlijk helemaal niet comfortabel bent in die en die setjes dan moet je dat gewoon niet doen. Je kleed je uiteindelijk voor jezelf aan en voor jou alleen. Dat betekend dat als je je lekker wilt voelen terwijl je een gedurfde outfit aan hebt dan gaat het er niet om wat een of andere fashionista van je outfit vindt maar hoe jij je er in voelt. Grotere vrouwen zitten vaak met de handen in het haar omdat ze het idee hebben dat ze niet erg mooi zijn in hele onthullende kleding maar wij vinden dat complete onzin. Er zijn miljoenen plus size modellen die prachtige setjes aan hebben. Wij hebben meer dan genoeg voorbeelden op onze website staan dus kom eens langs om een kijkje te nemen. Misschien vind je wel het setje van je dromen op larshor.nl

Ben je een grotere vrouw op zoek naar inspiratie voor sexy lingerie? Of is je partner een prachtige grote dame en wil je haar eens verassen met een nieuw setje of nachtjurkje? Wat je situatie ook is, als je de hier boven genoemde punten tot je hart neemt dan kan iedereen het perfect setje vinden, wat voor maat je ook bent. Neem de tijd en doe je huiswerk, dat is een goed begin en dus de helft van het werk. Heb jij onze gids gelezen en heb je het idee dat we iets heel belangrijks zijn vergeten te vertellen? Er is niet voor niets een sectie om opmerkingen onder onze artikels te plaatsen, deel je ervaringen en samen zorgen we er voor dat alle vrouwen in Nederland meer dan genoeg informatie tot hun beschikking hebben om nooit een lingerie miskoop te doen!

