Zo gaat je zwemkleding langer mee

Het voelt nu nog ver weg, maar voor je het weet zal de lente er weer zijn en daarna snel de zomer. Lekkere warme dagen in de zon doorbrengen op het strand in Scheveningen of langs de grachten in Amsterdam. De zomer is absoluut mijn favoriete seizoen en met mij vele anderen. Zonneschijn, bloemen, bomen met bladeren het leven is allemaal gewoon wat vrolijker in de zomer. Ik ben ook een groot fan van zomerkleding en uiteraard zwemkleding. Ik heb een kast vol bikini’s en eendelige badpakken. Ik houd ervan om te experimenteren met mijn bikini’s, altijd weer andere combinaties maken. Ik koop mijn zwemkleding bij Larshor, waar ik er altijd zeker van ben dat ik hoge kwaliteit krijg voor een zachte prijs. Ik heb inmiddels een grote collectie omdat ik goed zorg voor mijn zwemkleding. Mijn bikini’s gaan jaren mee waardoor ik dus ook telkens nieuwe en unieke combinaties kan maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk, zorgen voor je zwemkleding? Hieronder geef ik je een aantal tips zodat ook jou zwemkleding langer mee gaat!

De juiste zwemkleding vinden

Bikini shoppen is niet het makkelijkste wat er is, en veel vrouwen vinden het daarom ook wel eens een onaangename ervaring. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Zwemkleding kopen moet je zien als een leuke ervaring. Laat je zorgen los en fantaseer over wat voor bikini’s jij gaat dragen wanneer je tussen de palmbonen op een strand in een warm land staat. Beeld je in wat je draagt als je naast het zwembad ligt te zonnen. Misschien heb je tot nu toe altijd een bepaalde stijl bikini’s gedragen. Probeer hierin ook te variëren, ga eens voor een micro bikini of wellicht voor een tankini. Verschillende stijlen hebben ook andere voordelen. Zo is de tankini meer bedekkend en kan het daardoor soms beter voor de actievere vrouw. Als je graag wilt zonnen en geen streepjes achter wil laten is het beter om voor een minder bedekkende stijl te gaan.

Het is tegenwoordig steeds normaler voor vrouwen om hun zwemkleding online aan te schaffen. Dit bespaart hen de reis naar een winkel, en het kan het hele jaar door. Wanneer je wil shoppen voor zwemkleding kan dit in de winkels alleen in de lente en zomer. Maar er gaan ook steeds meer mensen in de winter of herfst op vakantie naar een warm oord bij het strand. Je wilt ongeacht het seizoen kunnen shoppen voor de nieuwste trends voor op het strand. Bij Larshor kan dit en ben je daarbij ervan verzekerd dat je altijd een hoge kwaliteit krijgt voor een lage prijs.

Verzorging

Als je net als ik een grote collectie zwemkleding wilt hebben is het belangrijk dat je goed voor je bikini’s zorgt. Wanneer je dit niet doet moet je eigenlijk elk jaar weer nieuwe kopen. Dat doe ik stiekem ook, maar ik kan ze dan combineren met oude die ik nog heb liggen. Hieronder geef ik je een aantal van mijn tips mee om je bikini’s in goede staat te houden!

Afspoelen

Hoe vaak spoel jij je zwemkleding af nadat je bent gaan zwemmen? Veel mensen vergeten dit te doen nadat ze hebben gezwommen, maar dit is een van de belangrijkste tips die ik je kan geven. Het maakt niet uit waar je bent gaan zwemmen, in de grachten, in de zee, of een zwembad. Je moet altijd je bikini of badpak goed afspoelen. Zo krijg je het zand, chloor of andere viezigheid die wellicht op je zwemkleding is gekomen eruit. De Amsterdamse grachten staan niet bepaald bekend om hoe schoon het water is , dus als je weleens in de zomer een stadstrand bezoekt of misschien met een boot door de grachten gaat onthoud dan wel je bikini te wassen nadat je klaar bent. In zwembaden is het water natuurlijk heel schoon maar dat kan alleen omdat er veel chloor in het water zit. Chloor is een sterke chemische stof die je kleding sneller laat slijten wanneer je het er niet goed uitwast. Ook het zand dat je oppikt op het strand is niet goed voor de levensduur van je bikini of badpak. Zorg er altijd voor dat je bij terugkomst van het zwemmen je bikini even in schoon water afspoelt, dan weet je zeker dat je het lang mee zal gaan!

Met de hand wassen

Je hebt het waarschijnlijk wel al eens eerder gehoord maar het is beter om delicate kledingstukken met de hand te wassen dan in een wasmachine. Nou hetzelfde geldt voor je zwemkleding. Door de stoffen die gebruikt zijn is het beter als je deze op een zorgvuldige manier. Dit is anders dan het afspoelen wat je ook moet doen want je moet daarna ook af en toe zeep gebruiken om je bikini of badpak te wassen. Omdat een wasmachine zo snel draait is deze vaak niet zo goed geschikt voor het wassen van delicate kleding, en hier valt zwemkleding ook onder. Wanneer je het wel doet zal je merken dat je zwemkleding een stuk minder lang mee gaat. Je kleding gaat gewoon veel sneller slijten wanneer je het altijd in de wasmachine propt. Met de hand wassen is een veel zachtere manier waardoor je er zeker van bent dat de kleren niet beschadigt raken. Met de hand wassen is niet bepaald moeilijk je neemt een emmer warm water en doet er wat zeep bij, dan leg je je bikini erin en was je langzaam met de zeep je kleren schoon. Met deze techniek kan ik je garanderen dat je bikini’s en andere zwemkleding veel langer mee zullen gaan. Daardoor haal je er ook veel langer en meer plezier uit!

Niet te veel uitknijpen

Je kent het wel de gebruikelijke truc om natte kleding dorger te krijgen, het uitwringen. Bij doekje en handdoeken zie je mensen altijd heel strak draaien om al het water ergen uit te wringen. Voor dit soort dingen maakt het ook niet zoveel uit, maar bij je zwemkleding moet je wat voorzichtiger zijn. Nadat je je bikini hebt afgespoeld moet je een keertje voorzichtig uitwringen. Niet te strak draaien maar gewoon zorgen dat het meeste van het water eruit komt. Daarna moet je dit nog een keer doen wanneer je het met de hand in zeep hebt gewassen. Let er hierbij goed op dat je ook alle zeep er goed uit hebt gekregen met het wassen. Als dit niet het geval is kan je beter eerste teruggaan naar het wassen anders gaat het uitwringen de zeep dieper in je stof forceren. Als alle zeep er wel uit is kan je weer zorgvuldig en niet al te krachtig je bikini uitwringen. Door dit een beetje voorzichtig te doen maak je de kans ook kleiner dat er strepen en vouwen in je zwemkleding komen.

Geen heet water

Zorg ervoor dat je je kleding niet in al te heet water gaat wassen. Dit is ook weer een reden om geen machine te gebruiken. Wanneer je alles zelf met de hand doet dan kan je zelf de temperatuur bepalen en zorgen dat het niet te heet wordt. Warm is goed want dan werkt de zeep het best, maar wanneer het te heet wordt is het weer slecht voor de kleding. Door heet water te gebruiken kan je er zeker van zijn dat je bikini’s veel sneller zullen slijten. Heet water strekt de stoffen veel meer dan warm water, dus je bikini zal veel sneller niet meer goed passen. Daarom zijn er ook veel vrouwen die in de jacuzzi niet hun favoriete bikini’s aantrekken. Het heet water in de jacuzzi is niet goed voor je bikini dus laat jou meest dierbare ook maar lekker in de kast liggen. Het gebruik van normaal warm water maakt het ook een stuk prettiger om het met de hand te wassen. Niemand wil zichzelf verbranden aan kokend water gewoon om wat kleren te wassen.

Handdoeken!

Ga je naar het strand en wil je dat je zwemkleding langer mee gaat dan is het altijd belangrijk om op een handdoek of een stoel of ligbed te zitten of liggen in plaats van het zand. Zand is een heel sterk materiaal dat zelfs het glas op je smartphone kan beschadigen, dus bedenk maar eens wat het met je kleding kan doen. Behalve dat het scheurtjes kan veroorzaken kan het ook zorgen dat de kleuren van je bikini sneller dof worden en slijten. Als je er voor zorgt dat je op een handdoek zit of een bedje of iets dergelijks dan kan je een groot deel van dit probleem al voorkomen. Daarnaast heb je de handdoek nodig om niet alleen jezelf maar ook je bikini en badpak een beetje af te drogen nadat je in het water bent geweest. Een bikini of badpak dat lange tijd nat blijft zal ook sneller slijten en de kleuren zullen sneller vervagen. Daarom moet je er altijd voor zorgen dat je zeker weten een handdoek meeneemt wanneer je naar het strand of zwembad gaat of in de grachten gaat zwemmen.

Vind ik leuk: Like Laden…