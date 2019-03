Zoekt u podotherapie in Zaandam? 

U staat er letterlijk nooit bij stil. Tijdens uw leven leggen uw voeten zeker 185.000 kilometer af. Voordat u sterft, heeft u gemiddeld vier keer rond de aarde gelopen, in afstand. Dit laat bij velen van ons wel zijn gevolgen na. We gaan er misschien té gemakkelijk vanuit dat onze voeten en gewrichten altijd naar behoren functioneren. De praktijk laat helaas een ander verhaal zien. Pijnlijke voeten, een verkeerde manier van lopen, geblesseerde en overbelaste pezen en slijtage aan de gewrichten zijn helaas zaken waar velen mee moeten leren leven. Toch valt hier wel wat aan te doen. Mocht u hier last van krijgen, dan kan het verstandig zijn om een afspraak te maken met een podotherapeut. Woont u in Zaandam of omstreken? Via Professionalpodotherapie kunt u snel terecht bij een vakkundige podotherapie Zaandam.

Podotherapie Zaandam, omdat uw voeten het waard zijn

Wat mag u van podotherapie in Zaandam verwachten? Een podotherapeut is een medisch geschoolde professional met een beschermd beroep en een registratie in het BIG-register. Uw podotherapeut kan u helpen als u last heeft van standafwijkingen van uw voeten, als uw tenen of nagels in een afwijkende stand staan en als u tijdens het lopen pijnklachten aan uw voeten ervaart. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op de podotherapie Zaandam als uw voeten overbelast zijn en als u pijn heeft aan uw enkelgewricht, kniegewricht of heupen. Veel gewrichtsklachten en klachten aan uw onderrug kunnen veroorzaakt worden door een verkeerde houding of een minder goede manier van lopen. Uw podotherapeut kan u helpen met het realiseren van verbeteringen aan uw houding, zodat u minder pijn heeft en verdere slijtage aan gewrichten wordt voorkomen. Hij kan u ook speciaal therapeutisch schoeisel aanmeten, waarmee u automatisch een gezondere houding aanneemt als u zich voortbeweegt.

Een behandeling bij de podotherapie in Zaandam

U kunt een verwijzing voor uw podotherapeut in Zaandam krijgen via uw huisarts, maar het is ook mogelijk om direct contact met een van onze therapeuten op te nemen. Wij beloven u dat we ruime tijd nemen om uw voeten, gewrichten en houding te observeren. Wij luisteren naar uw verhaal en stellen u vragen om een goed beeld te krijgen van uw dagelijkse bezigheden en de eventuele risico's voor uw bewegingsapparaat. Vervolgens bepalen we samen de beste en snelste weg naar een pijnloze en gezonde manier van voortbewegen. Bekijkt u onze website en informeer uzelf over onze mogelijkheden. Zo is een bekwame podotherapie Zaandam snel gevonden.

