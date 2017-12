Zorgen voor satijn: hoe gaat mijn satijnen jurk zo lang mogelijk mee?

Als je niet weet wat voor materiaal het echt waard is je in te kleden dan kan satijn een uitkomst zijn. Satijn is een prachtige zachte en sensuele stof waarvan je sowieso een selectie moet hebben in je kleding kast. Omdat satijnen jurken zijn gemaakt van een combinatie van katoen, zijde, acetaat, rayon nylon en polyester is het some moeilijk om de jurken op de juiste manier schoon te maken. Dit is vooral belangrijk wanneer je zorgt voor je lange jurken die je op formele aangelegenheden draagt. Hoe lang je de jurk kan blijven gebruiken wordt bepaald door hoe goed je voor de jurk zorgt. Slijtage kan vaak voorkomen worden en bij de meeste materialen is wel duidelijk hoe dat moet; was wol altijd met de hand, felle kleuren niet te fel wassen etc. Satijn is echter heel moeilijk. Daarom hebben wij wat tips en trics voor je op een rij gezet om te zorgen dat ook die prachtige satijnen jurk meerder jaren mee zal gaan.

Zorgen voor de satijnen Goedkope feestjurken larshor.nl

Tip 1: vlekken op satijn.

Als je op een feestje bent en iemand botst tegen je aan kan het zomaar zijn dar er etens of drink vlekken op je feest jurken komen. Wellicht laat iemand een drankje over je heen vallen of is er heerlijk hapje dat op de verkeerde plek terecht komt. Misschien sta je wel op de bus te wachten en heeft het net geregend. Vies stads water kan ook voor nare vlekken zorgen. Vlekken op satijn moeten driect worden behandeld, anders worden ze permanent. Permanente vlekken zijn een doorn in het oog en je jurk kan je dan bijna net zo goed wegegooid worden. Eigenlijk moet je ter plekken een vlekken verwijderaar op de vlek gebruiken en daarna zo snel mogelijk de jurk wassen. Als je geen vlekken verwijderaar bij de hand hebt dan moet je thuis eerst de jurk in koud water dompelen. Op deze manier maak je de weefsel klaar voor bewerking en verlos je de bindingen tussen het vuil en de kleding. Als je een bloedvlek op je jurk hebt dan stellen we voor de jurk iets langer in het water te laten liggen zodat het een beetje los kan weken. Nadat je de vlekken verwijderaar een tijdje hebt laten intrekken moet je de jurk wassen zoals is aangegeven op het label. Het is natuurlijk altijd beter voor de stof om met de hand gewassen te worden. LET OP! Gebruik alleen vlekken verwijderaar zonder bleek. Bleek is een te aggresieve stof om gebruikt te worden op satijn, het maakt de stof kapot en verwijdert de kleur. Als je de vlek er acht niet uit kan krijgen maar je de jurk nog niet op wilt geven kun je probern om bleek te gebruiken. Wees wel klaar om dit alleen als laatste redmiddel te gebruiken want na deze behandeling kun je je jurk zo goed als zeker weggooien, wellicht kun je je fantasie de vrije loop laten en de jurk op meerder plekken bleken zodat je er een mooie verkleed jurk van kan maken.

Tip 2: Zijde en Acetaat verzorging.

Zijde en acetaat zijn erg kwetsbare stoffen. Zijde is gemaakt van dunne draadjes die gesponnen worden door een diertje dat de zijde worm heet. Zijde is een weefsel dat voornamelijk bestaat uit proteine. Deze proteine bestaat op zijn beurt weer uit fibrion en word dus geproduceerd dor de larven van bepaalde vlinders om een cocon van te maken. De glanzende look van zijde wordt geproduceerd door prisma achtige structuren die aanwezig zijn in het materiaal. Daar door word het licht begroken als een prisma en lijkt de stof te schijnen. Acetaat, ook wel rayon genoemd is een kunstwmatige vorm van zijde dat wordt geproduceerd door een combinatie van hout pulp en pure cellulose op te lossen, te combineren en vervolgens in een draad te spinnen. De chemische stoffen die in wasmiddel zitten tasten de bindingen in de bouwstenen van biede stoffen aan. Dit zorgt ervoor dat de stoffen snel achteruit lopen en je je jurk maar een aantal keer kan wassen. Er is echter een alternatief: de stomerij. Het stomen van satijn is de beste optie voor het wassen van de stof. Op deze manier kun je zorgen dat alle vervelende geurtjes en kleurtjes die in de stof trekken terwijl jij lekker aan het genieten bent op een feestje of tijdens een diner er weer uit worden gehaald zonder de stof te beschadigen. Zorg er wel voor dat het een stomerij is die je vertrouwt en waarvan je weet dat ze professioneel werk afleveren.

Tip 3: verzorging van satijnen jurken op basis van katoen en polyester.

Katoen is een plantaardige stof die gemaakt is van de beschermende bol die om de zaden van de katoen plant groeit. Het is dus een natuurlijk stof die in draden kan worden gesponnen. Deze draden zijn een stuk beter bestendigd tegen chemische stoffen dan de draden die van zijde of rayon gemaakt zijn. Het weefsel is bijne geheel van cellulose. Polyester is een groep van stoffen die bestaan uit ester als hun belangrijkste bouwsteen. Deze stoffen zijn enorm resistent tegen andere chemicaliën; ze zijn hier op gebouwd. Ook zijn er natuurlijke polyesters die ook veel gebruikt worden in kleding. Deze stoffen zijn beter bestendigd tegen de chemicaliën in in wasmiddel dus kun je deze thuis wassen. Je kan de wasmachine gebruiken maar handwassen is altijd een beter idee als het om slijtage gaat. Volg de volgende stappen in het wasproces: Draai de jurk binneste buiten en was in koud of lauwwarm water met een wasmiddel dat gemaakt is voor sensitieve stoffen. Mocht je het met de wasmachine doen zet deze dan op een zo zacht mogelijke stand.

Tip 4: Het laten luchten van je feest jurken.

Soms is het niet echt nodig om een satijnen jurk te wassen. Als het slechts een rokerige geur is en geen zichtbare vlekken kun je de jurk ook lekker buiten hangen en even laten luchten. Ook hier is een process dat je het beste kan volgen om je jurk fijn te laten luchten: maak de jurk nat en leg deze daarna op een dikke handdoek. Rol de handdoek op om al het water uit de jurk te persen. Hang de jurk buiten op maar zorg wel dat de jurk niet in direct zonlicht hangt; hiervan zouden de kleuren sneller kunnen vervagen. Het is altijd een goed idee om de jurk op een natuurlijke manier te laten drogen.

Tip 5: het strijken van satijn.

Als je jurk al iets ouder is en je er echt netjes uit wilt zien vanavond is het een optie om een satijnen jurk te strijken. Leg het strijkijzer echter NOOIT direct op de stof. Gebruiken een tussen laag als een theedoek of bakpapier om een deel van de hitte van het strijkijzer op te vangen. Mooie jurkjes kunnen beschadigd raken als de hitte van het strijk ijzer ze direct raakt. Stop daarom altijd iets tussen het strijkijzer en het kleding stuk. Gerbuik ook nooit de hogere standjes op het strijkijzer; ga altijd voor de zo laag mogelijke temperatuur.

Tip 6: het opbergen van satijn.

Bewaar je jurk altijd op een coole plek, weg van direct zonlicht. We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat zonlicht echt heel erg slecht is voor de kleuren van je kleding. Deze zullen vervagen en valer worden. Leg ze ook niet dicht bij radiatoren of andere bronnen van warmte omdat hitte de delicate weefsels kan beschadigen. Hitte en zonlicht zijn je grootste vijanden als het gata om het goed opbergen van een jurk dus zorg ervoor dat je ze bij deze twee dingen uit de buurt houdt.

Het beste is om de jurk gewoon achter te laten, op een hangertje natuurlijk, in een goed aflsuitende kleding kast op je kamer waar je ook anti motten ballen in hebt gelegd. Motten houden enorm van satijn omdat de vezels wat losser zijn en er veel ruimte is voor microscopische voedingstoffen.

Natuurlijk willen wij dat je zoveel mogelijk jurken koopt op larshor.nl maar we willen nooit dat je nieuwe jurken moet kopen omdat de vorige heel snel kapot gaan. Daarom zorgen wij bij larshor.mnl voor een goede kwaliteit maar als stukje extra service bieden wij deze gidsen aan. Wij hebben allerlei gidsen. Van gidsen die je kunnen helpen met het kiezen van bikinis of jurken tot gidsen over hoe je de je vriend een geweldige avond kan geven. We hopen dat deze lijst met tips handig voor je is geweest en je je satijn nu kan gana behandelen als een echt vriend of vriendin. Mis jij een tip, heb jij nog andere innovatieve manieren om je jurken beter te behandelen? Deel ze met ons! Schrijf hier onder in de reacties over meerdere manieren om je jurk goed te bewaren.

