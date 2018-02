Zwarte of Witte Jurken: De Ultieme Tips

Er zijn weinig kleuren die zo vaak gedragen worden als zwart en wit. Het zijn de twee klassiekste en vaak elegantste kleuren die er zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor jurken. Met het overvloed aan jurken dat tegenwoordig beschikbaar is wordt het steeds lastiger om te kiezen welke jurk je nou eigenlijk wilt dragen. Een van de moeilijkste beslissingen hierbij is welke kleur jurk je nou eigenlijk wilt dragen. Er zijn veel gelegenheden waar een gekleurde jurk, rood, blauw, groen, of een andere kleur leuk staan. Maar dan heb je ook die paar diners, feestjes, bruiloften of andere gelegenheden waar je wou dat je een mooie zwarte of witte jurk had. Ja kleurvolle jurken zijn natuurlijk altijd leuk, en ze geven een levendiger gevoel af, maar soms is het gewoon minder gepast. Soms wil je een bepaalde indruk achterlaten en de beste manier om dat te doen is met een fantastische wit of zwart jurkje. Maar het kan af en toe nog wel eens lastig zijn om deze te vinden. Daarom ga ik je vandaag wat handige tips geven over het vinden van een mooie zwarte of witte jurk.

Stijl jurk

Allereest is het belangrijk om te beslissen wat voor jurk je wilt dragen. De stijl van de jurk zal je helpen om te bepalen of je beter voor zwart of voor wit kan kiezen en zal je ook helpen om deze sneller te vinden. Er zijn veel verschillende stijlen jurken. Zo hebben we voor de formele gelegenheden de keuze tussen verschillende galajurken, avondjurken en cocktailjurken. Het is handig om voordat je gaat zoeken naar een nieuwe jurk voor jezelf te beslissen bij wat voor gelegenheden je de jurk graag wilt dragen. Formele avondjurken zijn bijvoorbeeld een goede keuze wanneer je een gala of formeel diner hebt waar je een elegante indruk achter wilt laten. Maar avondjurken zijn vaak ook vrij lange jurken, en dus wat onhandig om ook bijvoorbeeld overdag op kantoor of in de stad te dragen. Een cocktailjurk daarentegen is vaak wat korter en daardoor makkelijker om op verschillende manieren te dragen. Een cocktailjurk kan afhankelijk van de lengte natuurlijk ook nog een gepaste keuze zijn voor een gala of andere formele gelegenheid. Beslis van tevoren dus waar je de jurk voor nodig hebt, zo kan je veel sneller te werk gaan.

Waar kan ik het best kopen?

Advies voor witte jurken

Witte jurken zijn er in alle vormen en maten maar de bekendste zijn uiteraard de witte trouwjurken. Maar dat betekent echt niet dat een witte jurk altijd een trouwjurk hoeft te zijn. Een witte jurk kan veel aan je uiterlijk veranderen, het geeft een elegante, moderne en chique look. Met de juiste witte jurk en accessoires weet je zeker dat jij veel blikken zult trekken op je volgende gala, feestje, diner of gewoon op kantoor. Maar hoe kies je de juiste witte jurk? Hieronder enkele tips.

Kies de juiste tint wit

Wit is wit, maar wit is ook niet altijd wit. Begrijp je wat ik bedoel? Er zijn bij wit net zoals bij andere kleuren veel verschillende tinten en het is belangrijk om de juiste tint voor jou te kiezen. Sommige tinten wit zullen er bij jou goed uitzien en andere wat minder. Een goede basis om te beslissen welke tint bij jou past is je huidskleur en de ondertoon. Heb je een gelige ondertoon dan zijn koele witte tinten goed om met jouw huidskleur te combineren. Heb je een roosachtige ondertoon dan kan je de warmere tinten wit dragen. Het kan soms lastig zijn om deze combinaties en tinten goed van elkaar te onderscheiden, vraag daarom een vriendin of iemand anders voor een tweede oordeel. Zo weet je zeker dat je een juiste beslissing maakt.

Geen kant

Als je niet opzoek bent naar een trouwjurk dan is het beter om een witte jurk te kiezen die niet gemaakt is van kant. Wanneer je een jurk in deze kleur in deze stof kiest ziet het er al snel uit alsof jij op weg bent naar je bruiloft. Bij Larshor zijn de jurken in veel verschillende soorten stof verkrijgbaar, kies dus liever voor chiffon of zijde wanneer je een witte jurk wilt kopen.

Probeer wat moderne looks

Klassiekers zijn klassiekers voor een reden, ze staan vrijwel iedereen goed en zien er over het algemeen gewoon mooi uit. Maar het is ook juist leuk om eens wat vernieuwends en unieks te dragen. Kies voor wat moderne cuts met illusie design die je beste rondingen extra benadrukken. Cut-outs creëren een prefect contrast met de mooie witte kleur van je jurk. De cut-outs hoeven echt niet overal te zitten maar een paar goedgeplaatste cut-outs kunnen wonderen doen voor je. Het is net als bij jeans broeken met cut-outs op de knieën, ze voegen net dat extra beetje flair toe aan je outfit. Jurken zijn natuurlijk net wat anders dan een jeans broek, dus is mijn advies om alleen cut-outs in een jurk te hebben wanneer deze een vrij strakke fit heeft.

Experimenteer met stoffen en lagen

Er worden tegenwoordig veel verschillende soorten stoffen gebruikt om jurken mee te maken. Zoals ik al had aangegeven is het beter om niet voor een kant jurk te kiezen. Dan heb je geen cocktailjurk maar een trouwjurk. Maar er zijn nog genoeg ander stoffen, chiffon en zijde zijn twee mooie stoffen voor jurken. Je kan ook kijken naar mesh en zeeg voor een wat modernere look. Stretch stoffen kunnen er heel verleidelijk uitzien en ook nog eens heel comfortabel zitten. Probeer wat nieuwe stoffen uit totdat je iets vind wat fijn aanvoelt en mooi zit.

Accessoires

Een mooie witte jurk moet gepaard gaan met wat mooie accessoires. Dit is je kans om nog wat extra’s toe te voegen aan je look. Omdat je jurk wit is kan het een leuk idee zijn om met een armband, ketting of oorbellen nog wat kleur aan je outfit toe te voegen. Zo krijg je toch nog een levendige en frisse look. Heb je behoefte aan extra elegantie dan kan je natuurlijk het beste kiezen voor iets zilver of goud. Deze zullen jou die extra laag van elegantie bezorgen.

Advies voor zwarte jurkjes

Ik heb je hierboven al heel wat adviezen gegeven omtrent het kiezen van een mooie witte jurk. En veel van die adviezen gelden eigenlijk ook voor het kiezen van een zwart jurkje. Maar er zijn nog een paar tips die ik je hierbij kan geven.

Experimenteer met lagen

Omdat je zwart aan het dragen bent ga je niet veel onderscheid met kleuren kunnen maken. Wil je toch nog wel iets speciaals of unieks aan je outfit hebben? Dan is het een goed idee om te proberen dit te creëren met behulp van verschillende lagen met verschillende stoffen. Zo kan je een zwart jurkje combineren met een zwarte panty, of met een zwart jasje dat van een andere stof is gemaakt. Zo krijg je een mooie textuur mix die jouw toch nog wat unieks biedt zonder dat je met kleur verschillen hoeft te werken.

Zwart slankt

Het is algemeen bekend dat zwart je slanker kan laten lijken. Ben je dus opzoek naar een cocktailjurk die jouw kan helpen er wat slanker uit te zien? Of wil jij op je volgende gala een net wat slanker figuur laten zien. Dan is een zwarte avondjurk een uitstekende keuze. Wees wel bewust van het feit dat verschillende stoffen dit effect in meer of mindere maten hebben. Experimenteer dus met verschillende stoffen om te zien wat het beste bij jouw figuur past.

Less is more

Wanneer je gaat beslissen wat voor accessoires goed bij jouw zwart jurkje passen heb ik een heel belangrijk advies: less is more. Het idee achter het dragen van een zwarte jurk is een simpele elegantie bereiken. Wanneer je dit combineert met heel veel accessoires verlies je juist dit essentieel idee achter het dragen van zwart. Kies daarom juist voor simpele accessoires en maak het er vooral niet teveel. Kies of voor een ketting, of een armband. Ga je lange oorbellen dragen die duidelijk zichtbaar zijn is het ook beter om geen ketting erbij te doen.

