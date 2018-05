Zwemkleding voor alle leeftijden

Ja ik weet het, het is nog lang geen zomer, we hebben nog wel wat koude maanden te gaan voordat we weer lekker naar het strand kunnen in een bikini. Maar je kan nooit te vroeg beginnen met het voorbereiden op het zomerseizoen. Voordat je het weet is de lente alweer begonnen en neemt de kans op een zomerse dag alsmaar toe. Die zonnige warme lange dagen met veel licht zijn voor velen van ons de beste tijd van het jaar. Lekker borrelen op een terras langs de Amstel, liggen in het vondelpark of zwemmen in de grachten of op het strand. Er is niks beter dan lekker afkoelen in het water op zo’n hete zonnige dag na een lange koude winter. Maar om hier optimaal van te kunnen genieten heb je wel de juiste zwemkleding nodig. Of je nou opzoek bent naar een tankini of een eendelig badpak, een boho bikini of een string bikini, er zijn tegenwoordig talloze opties om je zwemkleding aan te schaffen. Dit maakt het allemaal niet makkelijker. Er zijn niet alleen veel opties wat betreft waar je je kleding kan kopen maar ook wat je kan krijgen. Zoveel stijlen en kleuren, zoveel keuze, het leidt vaak tot nogal wat keuzestress. Wat het allemaal nog ingewikkelder maakt is dat sommige stijlen gemarket worden voor bepaalde leeftijdsgroepen. Welke past nou bij welke leeftijd? Daar ga ik je hieronder mee helpen. Maar onthoud, je mag altijd buiten je eigen leeftijdsgroep shoppen!

Voordat ik begin met het uiteenzetten van wat het best ast per leeftijd, ga ik je eerst even helpen met die andere vraag, waar kan je nou eigenlijk het best shoppen? Vroeger, voor het internet, was het een stuk makkelijker allemaal. Toen moest je gewoon de winkelstraat in en lange alle winkels lopen waar ze bikini’s verkopen. Maar hier waren ook wel wat problemen mee, soms liep je een winkel binnen en kon je maar niks vinden wat je leuk vond. Andere keren hadden ze een stijl die je wou maar was je maat er niet meer. Maar gelukkig hoef je je tegenwoordig hier geen zorgen meer over te maken. Je kan nu gewoon online winkelen, waar de keuze veel groter is en je maat nooit op is.

Maar hoe vind je nou de beste online winkel om voor je zwemkleding te shoppen? Ik kan je geen definitief antwoord geven maar alleen mijn persoonlijk advies. Ik koop al mijn bikini’s, tankini’s en andere zwemkleding en accessoires bij Larshor.nl. Deze online retailer heeft een zeer uitgebreide collectie aan boho bikini’s, sexy eendelige badpakken en alle andere stijlen die je kan verzinnen. Niet alleen is het assortiment veel groter dan je in de meeste winkels zal vinden maar je hebt ook het gemak van online shoppen. Je hoeft niet meer tussen allemaal mensen jou zwemkleding uit te kiezen. Je wacht niet meer in lange rijen voor de pashokjes. Ja bladert gewoon op je gemakt vanuit huis of onderweg door de collectie en kiest wat jij mooi vind.

Nu dat ik je mijn geheim over waar je het best kan shoppen heb verklapt, kunnen we door met welke stijlen goed passen bij welke leeftijdsgroepen.

20-30 jaar

Zit jij in de categorie 20-30 jaar? Dan zijn de kansen groot dat je zwemkleding wat meer onthullend, en gedurfd zal zijn. Er zijn genoeg grote mode merken die bikini’s in felle levendige kleuren en patronen aanbieden, en natuurlijk wat meer gedurfde designs. Dit is natuurlijk de leeftijd waarop je tegelijkertijd wil laten zien dat je geen tiener meer bent, maar volwassen, en ook nog wel wat aandacht wil trekken met jouw mooie figuur. Niet iedereen is hetzelfde maar over het algemeen zijn mensen in deze leeftijdscategorie fitter dan de meeste andere. Op deze leeftijd heb je vaak nog een fit lichaam en dus ruime keus uit verschillende stijlen bikini’s. Je kan dus kiezen uit alle stijlen die je wilt. De Boho bikini is tegenwoordig heel populair omdat deze veel felle kleuren en gekke prints heeft. Daarnaast komt deze in veel verschillende varianten. Zo kan je een halter hals kiezen of zelfs een tankini. Wil je iets meer onthullend dan is er altijd nog de string bikini, deze is het beste als je optimaal wilt bruinen. Het klinkt misschien wat ouderwets maar tegenwoordig zijn er ook veel moderne super sexy eendelige badpakken te krijgen. Laat je in deze periode van je leven niet limiteren in je keus van zwemkleding. Probeer veel verschillende stijlen en ga veel naar het strand en zwembad want later in je leven ga je het een stuk drukker krijgen.

30-40 jaar

De volgende leeftijdscategorie is 30-40. Je tienerjaren liggen nu al een tijdje achter je maar je bent nog niet oud. En er kan absoluut nog niemand zeggen dat jouw beste jaren al achter je liggen. Over het algemeen is zwemkleding voor deze leeftijdscategorie wat meer elegant, het heeft net wat meer allure. Je probeert niet meer vast te klingen aan je tienerjaren, maar uit te stralen dat jij een volwassen vrouw bent. Je hebt genoeg zelfvertrouwen in wie je bent dat je geen super onthullende string bikini hoeft te dragen om indruk te maken. Denk eens aan die modellen van de jaren 50 met hun super sexy eendelige badpakken die hun rondingen mooi laten zien. Dat is wat je verwacht te krijgen in deze categorie. Hoge taille bikini broekjes zijn populair in deze categorie. Als je je tijd in de gym goed besteed en je trouw blijft werken aan je squats dan zal een hoge taille bikini broekje wonderen doen. Er zijn hierbij veel verschillende opties. Ben je opzoek naar iets wat felle kleuren heeft dan kan je een boho bikini met hoge taille broekje kopen. Anders zijn neutrale basiskleuren natuurlijk een bijzonder elegante optie. Ben je niet zo’n trouw gym beest, dan kan een tankini ook een optie zijn. Deze bieden net wat meer bedekking voor je lichaam maar zijn nog steeds bijzonder verleidelijke en mooi. Een ander alternatief is de eendelige bikini. Eendelige bikini’s komen tegenwoordig in veel moderne cuts dus je hoeft niet bang te zijn dat je er heel ouderwets gekleed uit gaat zien.

40-50 jaar

OK, je bent er inmiddels waarschijnlijk wel achter dat de zwaartekracht niet aan jouw kant staat. Dus als we het over je buste hebben is het goed om iets te kiezen wat je borsten ondersteuning biedt en misschien zelfs een beetje omhoog duwt. Bikini’s en badpakken met een ingebouwde cup zijn perfect omdat ze niet alleen je buste zullen ondersteunen maar je ook nog eens een decolleté krijgt waar menige 20 jarige jaloers op zal zijn. Tegen de tijd dat je 40 bent heb je je ware zelf al gevonden en voel je je comfortabel genoeg om je te kleden zoals jij wilt en niet zoals je denkt dat andere mensen van je verwachten of willen. Dus mocht jij een onthullende bikini willen dragen, zoals je twintig jaar geleden deed, dan moet je dat vooral doen, of je lichaam nou ‘strand klaar’ is of niet. Mocht je liever iets wat meer elegant en sierlijk is dragen dan kan je een mooi hoge hals eendelig badpak kiezen, of anders een ruche tankini.

50-60 jaar

Je kent het gezegde wel ’50 is het nieuwe 40’, en dat gezegde is absoluut waar. Tegenwoordig zijn er meer 50-60 jarigen in betere conditie dan toen ze 30 jaar jonger waren, en wij vinden dat fantastisch. Nieuw onderzoek over eetpatronen en fitness hebben wonderen gedaan, en dus kunnen vrouwen in deze categorie ook ruimer kiezen wat betreft hun zwemkleding dan vroeger mogelijk was. Maar in realiteit maakt het allemaal niet zoveel uit hoe je eruit ziet. Het allerbelangrijkste is hoe comfortabel jij je voelt in je zwemkleding. Mocht jij een bikini vinden die sexy is, ondersteuning biedt en comfortabel is? Ga er dan voor, koop die bikini! Als jij een vintage badpak wil die sommige mensen misschien als ouderwets zien, nogmaals ga ervoor en koop hem. Als je bewust bent van het feit dat zwaartekracht niet aan jouw kant staat en dat er misschien wat delen van je lichaam zijn die met de jaren een beetje zijn gaan hangen kan je een corrigerend badpak kopen om deze imperfecties net dat kleine beetje weg te werken. Nogmaals, tankini’s en eendelige badpakken die je middenrif bedekken kunnen heel handig zijn in deze gevallen. Wil je daarentegen dingen gewoon lekker simpel houden, dan kan je een simpel badpak kopen.

60 plus

Je hikt nu tegen je pensioen aan, en dat betekent dat je weer veel tijd gaat hebben om te relaxen en uit te rusten. Je hele volwassen leven heb je gewerkt, of dat nou een fulltime baan was of part time of zelfs voor de kinderen zorgen. Nu is het tijd om te genieten van al dat hard werken, je mag eindelijk wat tijd voor jezelf nemen. Veel mensen van boven de 60 vinden het fijn om weer wat routine in hun leven te bouwen en een fantastische en gezonde manier om dit te doen is te sporten. Hoe doe je dit? Een van de populairste keuzes is om aqua aerobic lessen te volgen. Lekker in het water fitnessen wat kan er nou beter zijn? Een ander alternatief is lekker te gaan zwemmen in een lokaal zwembad, of natuurlijk op een van de vele vakanties die je binnenkort gaat nemen. Aqua aerobic lessen zijn een fantastische manier om fit te blijven voor mensen wiens gewrichten niet meer dezelfde stress aankunnen als vroeger. Daarnaast is het een uiterst goede work out voor je hart en spieren. Wat zo fijn is aan de keuze uit zwemkleding in deze leeftijdscategorie is dat de opties meer divers zijn. Sommige vrouwen houden er bijvoorbeeld van om een meer conservatieve en deftige zwemkleding te dragen. Deze badpakken bieden veel bedekking maar zijn nog steeds modieus. Je hoeft echt niet het ene voor het andere op te geven. Andere vrouwen willen graag laten zien dat zij nog steeds een lichaam hebben om jaloers op te zijn. In deze gevallen zou het jammer zijn om dit allemaal te verbergen. Dus als je wilt kan je altijd nog een bikini of tankini dragen. Er zijn ook veel spannende en mooie eendelige badpakken die niet al te conservatief zijn. Blijf gewoon lekker zoeken tot jij er eentje hebt gevonden die bij jou past en die jij fijn vind om te dragen.

Duurkoop is goedkoop

Ik heb je eerder al wat advies gegeven over waar ik, en nu jij, zwemkleding kan kopen. Zoals gezegd koop ik mijn bikini’s en badpakken nu bij Larshor. Ik doe dit niet alleen omdat zij een zeer uitgebreide collectie hebben met veel verschillende stijlen. Ik koop bij Larshor omdat alles wat ik van hen koop van hoge kwaliteit is. Vroeger toen ik nog student was en niet zoveel geld had om aan mijn kleren uit te geven kocht ik vaak goedkopere bikini’s omdat ik dacht dat dit een betere oplossing was. Maar als ik eerlijk terugkijk dan denk ik dat ik op deze manier meer geld heb uitgegeven dan nodig was. Ik kocht meestal een of twee bikini’s of badpakken per jaar. Maar die moesten vaak alweer binnen een jaar de vuilnisbak in. Omdat badpakken de hele tijd nat worden en dan weer drogen, veel in aanraking komen met zand en zout water slijten ze een stuk sneller dan andere soorten kleding. Als je dan ook nog eens voor de goedkopere opties gaat zal je zien dat je vaker dan je wilt weer een nieuw badpak moet kopen. Bij Larshor krijg je hoge kwaliteit bikini’s, tankini’s en badpakken. Deze gaan langer mee waardoor je ook nog eens kan mixen en matchen. Ga dus voor kwaliteit, want duurkoop is goedkoop.

